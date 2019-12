Esposa de Pedro Loli, Fiorella Méndez: “Si me ven con él es solo por mi hijo”

La esposa de Pedro Loli volvió a romper su silencio a través de las redes sociales. Fiorella Méndez descartó una reconciliación con el cantante de cumbia tras ser acusado de triple infidelidad.

Como se recuerda, el cumbiambero fue captado con una joven a la que, según ella, conoció cuando era menor de edad. La joven relató que Pedro Loli la invitaba a pasar tiempo dentro de su auto y le aseguraba que no estaba separado de la madre de su hijo.

Luego dos jóvenes más confesaron haber tenido intimidad con el cantante de cumbia, quien lloró y pidió perdón a su familia por el escándalo.

Sin embargo, las lágrimas de Pedro Loli no fueron suficientes para el perdón de Fiorella Méndez. A través de un video en Instagram, la esposa del cantante dejó en claro que la verán junto a él, pero que eso no significa que haya retomado la relación.

Pedro Loli rompió en llanto en "El Dúo Perfecto"

“Un día nos pasó aquí que dos personas nos empezaron a grabar como si nosotros estuviéramos haciendo algo malo y la verdad, me incomodó demasiado. Si me ven con él es únicamente porque es el papá de mi hijo”, expresó Fiorella Méndez en el video.

También se presentó en "En boca de todos" para explicar cómo le ha afectado las infidelidades de su esposo. Ella sostuvo que siempre se va a encontrar con él.

“Yo jamás me voy a expresar mal de él, no lo voy a hacer. Él ya está bastante grande para saber lo que hace. Voy a verlo siempre. Tenemos un hijo maravilloso y no voy a hablar mal de él. (…) No tengo nada que hablar del tema”, sostuvo Fiorella Méndez.