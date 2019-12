Érica Basile, la mujer que denunció a Pablo Rago por abuso sexual, contó detalles impactantes sobre la noche en la que supuestamente se produjo la violencia en el departamento del actor en diciembre de 2015. Esto sucedió en Argentina.

Según Basile, el hecho se produjo una noche en la que visitó a Rago en su casa. La mujer contó que al llegar vio al actor fumando marihuana, acción de la que no participó, y luego comenzaron a besarse.

Durante una entrevista en el programa Confrontados, la actriz detalló que la estrella de Amigos son los amigos le pidió comenzar una actividad sexual, a lo que ella se negó. En ese momento, “se pone agresivo y me empieza a insultar”. Al instante de produjo el ataque sexual: “Directamente hubo penetración”, detalló.

Basile contó que tenía miedo de iniciar la denuncia por las consecuencias que este hecho podría originar a su vida. Sin embargo, decidió hacerlo porque necesitaba liberarse de ese trauma.

“Tenía miedo de hacer la denuncia porque me imaginé lo que se iba a venir. Psicológicamente me trajo consecuencias como ataques de pánico. Necesitaba liberarme, soltar esto. No se lo había contado a nadie”.

Asimismo, la actriz dejó notar su incomodidad por los comentarios de las personas que no le creen y piensan que solo lo hace por una cuestión mediática.

“Estoy un poco destrozada, es fuerte revivir el momento. Me hace mal recordar todo esto y me hace mal que se dude”, enfatizó.

Pablo Rago fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal en la Comisaría Comunal N°11 de la Ciudad de Buenos Aires.