Mariah Carey lanza nuevo video del éxito navideño ‘All I Want for Christimas Is You’

Mariah Carey es una de las cantantes cuyo talento ha crecido a lo largo de los años. Y el lanzamiento de un nuevo video del popular hit navideño “All I Want for Christmas Is You” es una prueba de ello.

Y es que, pese a solo haber sido publicado el pasado jueves, el video ya cuenta con cerca de 2 millones de visualizaciones en la plataforma de Youtube. La cantante de 49 años hace gala de su envidiable figura en un traje navideño mientras forma parte de una coreografía de baile.

Decoraciones navideñas, animales, luces y nieve son solo algunos de los elementos de los que se vale la cantante para contagiar a sus seguidores con el espíritu navideño a través de su música. Además, uno de los looks que más ha cautivado a sus fans es el vestido rojo que usa durante algunas escenas de la grabación.

La reacción de los cibernautas donde felicitaban a la cantante no se hizo se hizo esperar y es que todos coinciden en que este éxito navideño jamás pasará de moda. Este es el tercer videoclip que la estadounidense lanza de “All I Want for Christmas Is You”. La primera versión de este video fue una grabación casera realizada por la propia cantante y la segunda fue una producción inspirada en la televisión de los años 60.

El hit llegó al público por primera vez hace 25 años y, pese a la gran acogida de sus seguidores, fue recién en el 2019 que recibió el reconocimiento de ser nombrada como el puesto número uno en la lista Billboard Hot 100.