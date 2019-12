Michelle Alexander presentó sus proyectos para el 2020

Con catorce años con Del Barrio producciones, productora con la que Michelle Alexander ha presentado un sinfín de telenovelas y series dirigidas al público nacional, por primera vez tiene en la mira al mercado internacional.

“De alguna manera encontré lo que le gusta a la familia peruana a las 9 de la noche, ese mercado lo conozco, y aunque a veces hemos tenido sorpresas, nos hemos sabido adaptar. Muchas veces me preguntan por qué hago producciones tan localistas y no para el mercado de afuera, y siempre respondo que el público peruano es mi objetivo pero ahora creo que puedo abrir otra línea. Eso no significa que dejaré de hacer ficción para el público peruano, sino que comenzaremos a producir para el mercado internacional”, manifestó Alexander, quien de esa forma se alista para participar en la feria de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión (Napte), en Miami en enero próximo.

PUEDES VER Deyvis Orosco regresa a la televisión de la mano de Michelle Alexander

“Vamos a ir para conocer qué es lo que le interesa al mercado internacional de habla hispana para, a partir de eso, comenzar a trabajar en 2020. Ese es nuestro primer paso para comenzar a producir para afuera”, señaló.

Así mismo contó que el único producto que llevará para ofrecer en la feria a alguna plataforma de streaming será ‘7 perros’ estelarizada por Pietro Sibille y que fue grabada años atrás.

En tanto, para el público nacional ya tiene previsto tres telenovelas para el año que viene, una de ellas es ‘Los guapos del barrio’ protagonizada por Juan Carlos Rey de Castro, André Silva, Andrés Vílchez e Italo Maldonado, además de Maria Grazia Gamarra. “Es un proyecto ambicioso, musical en donde habrá mucha cumbia, además la comedia estará muy presente”, adelantó Rey de Castro.

A su turno, Alexander descartó que Chirstian Domínguez, quien protagonizó varias de sus telenovelas en años anteriores, se sume a la producción. “No me interesa trabajar con Christian. En la novela no hay ningún personaje para él, ni lo va a tener tampoco”, señaló entre risas. “Que haga lo que quiera con su vida personal, no me interesa, pero profesionalmente no tengo proyectos con él, pues tendría que meterse al taller de talentos de nuevo y que la maestra Haydée Cáceres le dé unas clases”.

Lo más próximo.

Tras el final de ‘Chapa tu combi’, Michelle arrancará el 2020 con ‘Dos hermanas’, telenovela de corte dramático protagonizada por Melissa Paredes y Mayela Lloclla. “Además, tendremos una tercera telenovela que aún no está definida. Y en paralelo trabajamos una producción sobre el bicentenario escrita por Eduardo Adrianzen”.

PUEDES VER Michelle Alexander descarta a Christian Domínguez de miniseries y lo llama ‘feo’

De otro lado, la productora anunció que volverá a producir documentales. Uno de ellos estará basado en la historia de la papa. “Hemos hecho el reel pero en realidad el documental está en etapa de investigación. Estamos buscando un coproductor que pueda financiar porque realmente es una producción cara”.

Antes de finalizar, presentó su nuevo staff de profesores para su escuela de talentos, entre los que se encuentran Haydeé Cáceres, Pold Gastelo, Liliana Trujillo, Trilce Cavero, Juan Carlos Rey de Castro, Alejandro Villagomez y Stephanie Orúe.