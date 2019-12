Melissa Klug concedió, en exclusiva, una entrevista para el programa “Magaly TV, la firme”. En la conversación, la expareja de Jefferson Farfán habló sobre las demandas que el futbolista hizo en su contra.

Al respecto, sostuvo que se siente cansada del enfrentamiento con el padre de sus hijos y le pidió tener una conversación para aclarar y solucionar sus diferencias.

La modelo solicitó una conversación privada con su expareja por el bien de sus hijos.

La empresaria se refirió a este y otros temas durante la charla con los reporteros del programa de Magaly Medina.

“Yo por mi bienestar de salud, he renunciado a muchas cosas y eso lo sabe él, su abogado y todo su entorno. Yo he renunciado a muchas cosas por el bienestar de mi salud y de mis hijos", indicó Melissa Klug.

Tuve una vida de 11 años a su lado, es obvio que la prensa me pregunte cada detalle que él se mete, porque lamentablemente él ha estado más en farándula que en temas deportivos. ¿Es mi culpa, yo soy la culpable de eso?”, cuestionó la empresaria.

En ese contexto, se refirió a su expareja en poder tener un diálogo en privado con el fin de que sus hijos no queden perjudicados. “Lo invitaría a Jefferson a tener una conversación conmigo, a parar con todo esto porque los perjudicados son nuestros hijos, ya no va a ser él, no soy yo”, aseveró.

“Estoy cansada de todo esto, a mí si me encantaría decirle a Jefferson de que paremos con todo esto", añadió Melissa.