Daniela Arroyo aclaró la denuncia por posesión de drogas tras ser interceptada junto a dos jóvenes más por la polícía en Trujillo. La modelo de 19 años se hizo conocida en la farándula peruana por ser la saliente de Jefferson Farfán y estar presente en la ‘Fiesta del terror’, hace unos meses.

La ex Miss Teen fue trasladada a la comisaría de Huanchaco luego de que detuvieran el vehículo donde viajaba junto a dos amigos. Allí encontraron una cierta cantidad de marihuana que habría excedido lo permitido.

PUEDES VER Daniela Arroyo se pronuncia en Instagram tras ser detenida por posesión de drogas

“Me encontré con un amigo y me dijo que me podía llevar a mi casa en Trujillo. Ahí es cuando la policía nos ha interceptado y han encontrado en la parte posterior una hoja bond llena de marihuana, pero esa droga no era mía ni de la persona que conducía, sino de una persona que es menor de edad y está siendo investigada en estos momentos. A mi no me han encontrado ni con posesión de drogas, ni consumiéndola, ni nada”, expresó indignada.

Daniela Arroyo, ex Miss Teen.

También se dirigió a los medios que dejaron entrever que sería culpable por el delito de microcomercialización de droga. “Me arrepiento mucho de haber estado ahí”, agregó.

"Han dicho que fueron como 15 gramos, cuando en realidad no pasan los 7 gramos de droga. Yo siempre me he sentido tranquila, pensé que sería un procedimiento más tranquilo, no pensé que sería de gran magnitud. Toda mi familia está muy mal, porque recibir una noticia así no es nada bonito”, señaló Daniela Arroyo a “Válgame”

Previo a la entrevista para el programa de espectáculos, la joven modelo comunicó a sus seguidores de Instagram que ‘todo fue un malentendido’.