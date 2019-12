Christian Cueva sobre su boda con Pamela López: “Espero que sea un comienzo nuevo”

Christian Cueva contraerá matrimonio religioso con Pamela López este sábado 21 de diciembre en Trujillo. El futbolista peruano se confesó a un día de su boda sobre los escándalos por infidelidad que lo involucran a él y a modelos de la farándula.

Mantiene la esperanza de fortalecer su relación con la madre de sus hijos. “Esperamos que sea un comienzo nuevo y mejor”, señaló el futbolista a “Mujeres al Mando”.

Se dirigió a quienes especulan sobre su relación con atractivas modelos peruanas como Alexandra Méndez, Rosángela Espinoza, Shirley Arica y la última en señalarlo Olinda Castañeda.

Christian Cueva y las mujeres que lo acusaron de infiel Alexandra Méndez y Shirley Arica.

“Ya creo que tuvo que pasar la tormenta y todo, aunque a veces siguen ciertas cosas pero bueno, ojala algún día entiendan que cada ser humano necesita estar tranquilo en su vida y dejarlos en paz”, señaló Christian Cueva en referencia a los escándalos.

La boda del integrante de la Selección Peruana y Pamela López se realizará a las 8:00pm en un exclusivo club campestre en Trujillo, se informó que el alquiler está valorizado en 10 mil soles. Esta unión coincide con el matrimonio de Edison Flores y su novia Ana Siucho.

Christian Cueva pide perdón

Tras el anuncio de su boda que marcará una ‘nueva etapa’ con su pareja, Christian Cueva pidió perdón a su familia por haberles hecho pasar un mal momento. Sin embargo, no negó las acusaciones. “Esas cosas pertenecen a un pasado”, aseguró.

Christian Cueva y su esposa Pamela López.

“Siento mucha cólera. Pedirle a Dios que me dé sabiduría para poder asimilar estas cosas. Estoy cansado. Yo no veo televisión la verdad, pero siempre me comentan y me dicen que ha salido a hablar tal persona. De verdad yo estoy cansado", declaró a ATV Deportes.