Carlos Galdós fue protagonista de una graciosa caída dentro de una de las cabinas de Radio Capital. El video fue difundido a través de la Página de Facebook de la emisora radial.

En el clip, el locutor radial intentaba colocar una bolita en el árbol de Navidad. Pero al inclinarse para poner el objeto en la parte más alta, cae sobre él. Mientras se encontraba en el piso, no pudo levantarse, pues quedó “enredado” entre las ‘ramas’ del adorno.

Carlos Galdós.

"Ya colgué la bola", dijo el comunicador, quien tomó de la buena manera el imprevisto accidente doméstico.

Por fortuna, fue un incidente casual que no implicó riesgo alguno. Sin embargo, pudo terminar en tragedia, pues uno de los paneles luminosos se desconectó y apagó debido a la caída.

Carlos Galdós se pronuncia sobre serenata de Pedro Gallese

El locutor radial se puso en los ‘zapatos’ de Claudia Díaz y expresó su indignación frente a la actitud del portero de Alianza Lima, pues consideró que con “con 4 canciones” no puede solucionar una infidelidad.

“¿Funciona así el tema? No es mi estilo. Si yo fuera el afectado, me pones unos mariachis, yo te diría no seas imbécil o no seas tonta. ¿Me cantas dos rancheras y crees que ya está?”, señaló el exconductor de "La noche es mía" en su programa de "Radio Capital".

El clip de video al cual se refiere Pedro Gallese, es sobre la serenata que le llevó Pedro Gallese a la madre de sus hijos. La esposa del futbolista tuvo un notorio gesto de fastidio mientras cantaban los mariachis.