Alexandra Hörler sobre comentario de Gonzalo Núñez: “No tenemos por qué aguantar faltas de respeto”

Alexandra Hörler ha respondido fuerte y claro. Tras ser blanco de un inadecuado comentario por parte de su compañero Gonzalo Núñez, con quien conduce el programa Exitosa Deportes, la periodista exigió las disculpas del caso y tildó el hecho como un falta de respeto.

En su cuenta de Twitter, Hörler respondió las críticas de algunas personas que que tildaron su reacción como ‘excesiva’ y también agradeció el apoyo de sus colegas femeninas.

Alexandra Hörler recibió el apoyo de sus colegas y respondió críticas

Luego que el momento sea difundido en redes sociales, la periodista ha recibido críticas por parte de algunos usuarios que la tildan de ‘exagerada’ y que justifican el comportamiento de Nuñez alegando una ‘inocente’ broma. Ante estas afirmaciones, Hörler decidió encarar a sus detractores. “Cómo no me voy a enojar... Es un comentario machista y sexista y eso es intolerable. Las mujeres no tenemos por qué aguantar esas faltas de respeto”, respondió a un usuario.

Por otro lado, Alexandra Hörler también ha recibido muchas muestras de apoyo, especialmente de parte de sus colegas periodistas. Lorena Álvarez y Ana Bendezú fueron algunos ejemplos.

¿Qué le dijo Gonzalo Nuñez a Alexandra Hörler ?

El hecho sucedió cuando el programa se encontraba al aire. Nuñez comentaba sobre los entrenamientos que Cristiano Ronaldo realiza para lograr aumentar su rango de saltos.

“Para ganar altitud, ya sabes esto Alexandra, la personas deben ejercitar el glúteo mayor”, dijo en un primer momento el periodista. “Y por qué me dices eso a mí, ejerciten ustedes sus glúteos pues caramba... lo que tiene que aguantar una”, replicó Hörler evidentemente ofuscada.

A pesar de la incomodidad de su compañera, el conductor continuó ‘bromeando’. “No te piques, si tu tienes unos gluteazos. El músculo lo tienes bien desarrollado, tu podrías saltar un montón”, dijo aumentando la molestia de la presentadora.

Ante este desatinado comentario, la periodista no se quedó callada y exigió compostura. “¡Caramba! Respétame oye, estamos al aire. Eso es una grosería y una falta de respeto para una mujer. Pide disculpas”, exigió.

Finalmente, Gonzalo Núñez notó la molestia de Alexandra Hörler y le expresó unas breves disculpas, todo esto mientras los otros locutores del programa solo atinaron a reir.