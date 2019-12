Los rumores de una supuesta salida de Sheyla Rojas de América TV para el 2020 son cada vez más fuertes. Esta vez, en “Válgame”, el ‘Zorro’ Zupe y Mónica Cabrejos comentaron que ‘Shey Shey’ estaría muy cerca de ingresar a Latina, y no sólo eso, también revelaron el nombre de la persona que, supuestamente, reemplazaría a la exchica reality.

Todo comenzó cuando se mostraron unas declaraciones que Sheyla Rojas habría brindado a las cámaras de “Válgame”.

Sin embargo, esto extrañó mucho a Karla Tarazona quien cuestionó el hecho que Sheyla Rojas, que antes se negaba a darles entrevistas, ahora hacía comentarios para las cámaras del mencionado espacio de espectáculos de Latina. Ante esto, el ‘Zorro’ Zupe interrumpe y comenta lo siguiente:

“Ustedes saben perfectamente que cuando un rumor se escucha detrás de cámaras por algo es, y a mí me han dicho que esos taquitos (de Sheyla Rojas) han estado sonando. No me han dicho para dónde, pero sí me han dicho que han estado sonando”.

Ante esto, toma la palabra Mónica Cabrejos, quien decide agregar nueva información a lo dicho por el ‘Zorro’ Zupe:

“A mí me han dicho que, además de ‘Chabelita’, la siguiente rubia que estaba en la lista de negociaciones era Sheyla Rojas y que en el edificio de cuatro pisos donde nosotros estamos ya habría pedido un camerino que está atrás”, para agregar: “En este estudio sólo hay dos programas: ‘Válgame’ y ‘Mujeres (al mando)’... Les dejo la tarea”.

Sin embargo, ‘Zorro’ Zupe decide hacer un poco de humor sobre las supuestas razones que llevarían a Sheyla Rojas a migrar hacia Latina: “De repente Sheyla, como le gusta mucho viajar, se ha dado cuenta que el sueldo que le están pagando allá (América TV) no le alcanza y quiere ver si acá saca un poquito más”.

No contenta con esto, Mónica Cabrejos vuelve a tomar la palabra para traer a colación una noticia pasada sobre el futuro de Sheyla Rojas en América TV: “Mi productora me escribía que una nota en un medio web decía que todos los escándalos de Sheyla (Rojas) habrían hecho que en el otro canal no le quieran renovar".

Pero pronto, Mónica Cabrejos revelaría el nombre del supuesto reemplazo de Sheyla Rojas en América TV: “Otra rubia... No acá. En donde no le renovarían el contrato a Sheyla, el nombre (de su reemplazo) sería Brunella Horna”, palabras que sorprenderían a todos en el set de “Válgame”.

Finalmente, Kurt Villavicencio recordó que la última vez que “Válgame” intentó entrevistar a Sheyla Rojas esta tuvo una actitud más que hostil, caso contrario a ahora donde se ha mostrado muy afable y con buena disposición para responder preguntas.