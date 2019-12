Magaly Medina responde a Sheyla Rojas por acusarla de “comentarios denigrantes”

Durante la emisión de “Magaly TV, la firme”, la conductora Magaly Medina aprovechó su espacio televisivo para responder los comentarios de Sheyla Rojas, con respecto al récord de viajes que la periodista evidenció.

Por tal motivo, la figura de ATV no se quedó callada y contestó todos lo que la popular ‘Shey Shey’ habló sobre ella durante una entrevista realizada por el diario Ojo.

Sheyla Rojas en Instagram.

“Acá no afirmamos nada. Acá lo que hacemos es decir cosas lógicas [...] En mi programa, comentarios denigrantes hacia ella, no recuerdo haber dicho ninguno. Ni me tengo que justificar”, sostuvo Magaly.

"Sheyla no necesita sentirse fastidiada. Y ya estoy harta de que algunas personas utilicen la cuestión de género para defenderse de las críticas. Porque en las redes sociales se dicen todo", agregó la periodista.

"Acá, en este programa, al margen de género no criticamos a nadie. Criticamos el accionar, la conductora, el comportamiento y el profesionalismo. Si eres una figura pública, deberías aprender a lidiar y vivir con eso", defendió la popular 'Urraca'.

Sheyla Rojas lanza duros comentarios a Magaly Medina

Durante la entrevista que el conocido medio de prensa local le realizó a Sheyla Rojas, esta soltó unos fuertes comentarios a Magaly Medina, por la información que la periodista maneja sobre ella.

"Yo creo que ella como mujer ha soltado comentarios que me denigran mi persona y creo que ninguna mujer merece eso, pues ha lanzado cosas sin sustento, así que yo creo que hay que tener más cuidado”. expresó.