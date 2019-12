Mónica Cabrejos: “Pedro Gallese hace todo para reconciliarse, pero está mal asesorado”

Luego que se difundiera un video donde Pedro Gallese le llevaba mariachis a Claudia Díaz para intentar reconquistarla, diversos personajes de la farándula se han pronunciado al respecto. Uno de ellos fue Mónica Cabrejos.

Según la conductora de “Válgame”, el futbolista no tomó la decisión correcta al llevarle una serenata a su esposa, pues el rostro de esta evidenciaba que no estaba nada contenta con la sorpresa.

“La cara es como diciendo ‘¿para qué traes esto?’, yo lo entiendo así. El rostro bastante serio, cruzada de brazos, mientras su hijo está ahí aplaudiendo. La mama está como ‘apúrate que tengo ganas de matarte’”, comentó en su programa de Radio Capital.

Mónica Cabrejos reveló que a ella no le gustan los mariachis y que, probablemente, a la esposa del Gallese tampoco y explicó que esta habría sido la razón de que se haya mostrado bastante incómoda al ver a los mariachis.

Pedro Gallese y Claudia Díaz.

“A mi no me gustan los mariachis. Si el día de mi cumpleaños me llevan serenata con mariachis, yo no salgo. Yo creo que va por ahí el tema, que a ella, ciertamente, le ha incomodado el detalle. No ha sido el mejor regalo”, expresó.

De acuerdo a la comunicadora, el arquero de la selección peruana y Alianza Lima no está recibiendo buenas recomendaciones sobre cómo recuperar su romance con Claudia Díaz.

“Están en proceso de reconciliacion. Él esta haciendo todo lo que puede y lo que se le ocurre, pero que mal asesorado. De repente con un poco más de detalle uno averigua que cantante le gusta, contrata algún imitador de “Yo soy”, pero si no sabes que le gusta...”, señaló Mónica Cabrejos.