Carlos Galdós no pudo evitar pronunciarse sobre la controversia generada por la serenata que el seleccionado Pedro Gallese decidió llevarle a su aún esposa Claudia Díaz, para buscar reconquistarla luego de haberle sido infiel con la joven de 21 años, Lucero Jara.

El locutor radial se puso en lugar que Claudia Díaz y expresó su indignación con la actitud del arquero, pues considera que “con 4 canciones” no se soluciona nada. “¿Funciona así el tema? Yo, no es mi estilo. Si yo fuera el afectado, me pones unos mariachis, yo te diría no seas imbécil o no seas tonta. ¿Me cantas dos rancheras y crees que ya está?”, señaló.

Como se recuerda, en el clip publicado en las redes sociales, la madre de los hijos de Pedro Gallese luce un semblante bastante incómodo y su fastidio fue notorio al escuchar al mariachi. Situación que ha sido criticada por más de una figura de la farándula.

Carlos Galdós arremete contra Pedro Gallese

Carlos Galdós continuó sus descargos asegurando que se sentiría peor si a él le fueran infiel y le llevan una sorpresa como esa. “Si a mí me pone la persona que me ha herido, me ha sido infiel, que ha sido desleal conmigo, considera que con cancioncitas me va a reconquistar, me ofendo el doble porque quiere decir que piensa que soy imbécil. ¿Tú crees que soy estúpido? ¿Tan pobre diablo me crees que con 4 canciones ya estamos ya?”, agregó muy indignado.

“Si a mí me es infiel mi pareja y pretende solucionarlo con cancioncitas, primero me ofendería demasiado, consideraría que mi pareja es estúpida. Parece tan estúpido creer que con mariachis vas a solucionar el tema”, sentenció Carlos Galdós en su programa de Capital.