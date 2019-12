Mónica Hoyos: “Soy una chica fina con esquina”

Por: Cecilia Castillo S.

Mónica Hoyos, peruana que radica hace años en España, regresó el fin de semana a Lima. Lo hizo para asistir al matrimonio de su hermano y, claro, se quedará para recibir las fiestas de fin de año al lado de su querida abuela Carmen (91), de quien dice aprendió valores y a mirar la vida con optimismo.

Este año participaste en ‘Gran Hermano VIP’ (GH VIP) y ‘Supervivientes’, los realities más famosos de España. ¿Qué te dejó?

–Muchas lecciones. ‘GH VIP’ es un formato que me daba miedo, me suponía enfrentarme 24 x 7 a 50 cámaras con 15 personas en 80 metros cuadrados. Fue demasiado fuerte y luego al mes y medio de ese encierro vino ‘Supervivientes’. Acepté porque la televisión de ficción se ha cambiado por la telerrealidad, al igual que en las redes sociales, la gente quiere ver qué haces todo el día, cómo eres, tal cual.

¿Qué tanto tuviste que sacrificar?

–En ‘GH VIP ’ me pusieron al límite. Viví con gente con la que en mi vida diaria jamás tendría acercamiento. No tenía tiempo para pensar, pero creo que me hice más fuerte. Soy una mujer de valores, a mí me crió mi abuela materna (91), una mujer de armas tomar que me enseñó a ser coherente. Soy una chica fina con esquina (ríe a carcajadas) y en ese reality me pusieron al límite, llevaron a mi ex... y ¡a la ex de mi ex! Luego, un directivo me diría que la protagonista tiene que ‘comerse’ todo (ríe). Fue el precio que tuve que pagar.

Cuando hablas de la ex de tu ex (el presentador Carlos Lozano, padre de su única hija), te refieres a la bailarina, también peruana, Miriam Saavedra...

–No doy su nombre, no hablo, no la menciono porque no es de mi entorno, no me interesa. Hay personas que se aprovechan de las situaciones, yo no soy así.

Tu participación dividió a los fans del reality, generabas odios y simpatías. Alguna prensa te bautizó como la villana del formato..

–Yo creo que generé más simpatías... Odios, tal vez porque hay gente que se dedicaba a promover eso, yo no tengo tiempo que perder de esa manera... Confío mucho en Dios y cuando terminó ese encierro sentí que me habían dañado mucho. Me pareció que el resto no vivió las cosas que yo sí.

En ‘Supervivientes’ te vimos en fuertes entredichos con la diva Isabel Pantoja...

–‘Supervivientes’ me dio todo el amor que necesitaba para confiar otra vez en mí, no sabes lo que fueron 95 días en una isla (Cayo Paloma, Honduras), durmiendo bajo la lluvia y con fuego. Isabel no era mi amiga, pero allí no importaba si cantas o tienes plata. Solo querías comer, hablar y sentirte arropada por alguien y ella me arropó. Creo que nos arropamos ambas. Estuvimos juntas, después hubo un mal entendido, pero le cogí cariño y aprecio. Tenemos una conversación pendiente.

Este mes, España se paralizó con la noticia de la cancelación de ‘Gran Hermano’, formato con más de 20 años y líder en audiencia, debido a que se reabrió la denuncia de una exconcursante, presuntamente, abusada sexualmente por uno de sus compañeros del concurso.

Es un tema fuerte y delicado, me parece hasta fuerte opinar. Me da pena y tristeza.

Tanta telerrealidad, ¿no crees que se veía venir este final?

Creo que no hay que echarle la culpa a la producción, pero en este caso lo ocurrido sí es una cosa grave, nada tiene que ver con temas anteriores de falta de respeto como el que yo sufrí. Estamos hablando de cosas serias. Me solidarizo con la muchacha.