Magaly Medina y esposa de Kike Suero protagonizan fuerte discusión en vivo

La esposa de Kike Suero, Geraldine Quezada, y la conductora de televisión Magaly Medina protagonizaron una fuerte discusión durante la transmisión en vivo de su programa.

Como se recuerda, el cómico y la madre de su hijo fueron captados besándose en una discoteca luego de que hace dos meses fueron detenidos por agresión física mutua.

En ese entonces, Geraldine Quezada aseguraba que Kike Suero la maltrataba y que incluso, intentó ahorcarla. Además, lo acusó de sufrir de alcoholismo y por todo ello, pidió una orden de alejamiento.

Sin embargo, retomaron su relación. Magaly Medina se mostró indignada con la actitud de la esposa de Kike Suero y llamó ‘porquería’ al cómico cuando ella le pidió que invite a verdaderos ‘artistas’.

Kike Suero y su esposa son captados besándose tras denuncia por agresión física.

“¿Tú por qué lo defiendes a él? Tú dijiste que él te había intentando ahorcar y que era un peligro para tu vida. Lloraste ante cámaras, pediste ayuda, ahora yo me siento burlada, por qué hiciste todo ese circo para verte ‘chapando con él’. Esto no le hace ningún bien a la lucha de la mujer contra la violencia”, expresó la conductora de televisión.

“Te has reído y te has sentado en esos papeles. No te vas a escapar de mis comentarios y mis críticas, la próxima que digas auxilio, nadie te va a ayudar. si sarna con gusto no pica”, agregó la periodista de ATV.

“Magaly, invita artistas y no porquerías”, respondió la esposa de Kike Suero en referencia a la bailarina Vicky Torero, quien acudió a “Magaly TV la firme” para revelar el romance que vivió junto al cómico. “Pero tu marido es una porquería, discúlpame”, finalizó la conductora con evidente molestia.