Sarita Sosa se ríe de los mexicanos y no teme regresar a cobrar regalías de José José

A pocos días de cumplirse los 3 meses de la muerte de José José, su hija menor, Sarita Sosa vuelve a generar polémica al minimizar las duras críticas que recibe por parte de los mexicanos, quienes se indignaron porque la joven no permitió que los restos del “Príncipe de la canción” fueran velados y enterrados en su país natal, México.

Sarita Sosa sorprendió al afirmar durante una entrevista con el programa azteca “Suelta la sopa”, que el rechazo de los mexicanos la tiene sin el menor de los cuidados y hasta se animó a decir que le causa “risa”.

"Oh por Dios, jajaja eso me da risa en realidad, obviamente es un tipo de bullying pero a mí personalmente no me afecta”, dijo la joven acerca del ingenio de los mexicanos para lanzar memes sobre ella y hasta piñatas inspiradas en su figura.

A pesar de la postura del pueblo mexicano hacia Sarita Sosa, ella manifestó que sigue considerando a México como su país y no teme regresar a cobrar las regalías de la carrera artística de su padre. “En su momento, todo es en su momento. No hay prisa”, dijo cuando le consultaron si piensa solicitar el dinero.

"Yo siento que es una situación que obviamente no tenía que pasar porque igual están juzgando sin saber, al menos de mi parte no hay resentimiento porque también es mi país”, señal, demostrando que no tiene miedo de regresar a México. “En su momento eso se hará”, insistió y agregó que de momento prefiere estar “tranquila y no pensar en esas cosas”.