La banda de rock-pop Imagine Dragons, bastante popular en la última década y conocida por sus éxitos como ‘Demons’, ‘Thunder’, entre otros, dio una mala noticia a todos sus fanáticos alrededor del mundo.

El grupo estadounidense confirmó que se retirará de los escenarios, al menos por un tiempo. Así lo anunció el vocalista de la agrupación, Dan Reynolds en una reciente entrevista.

El vocalista de Imagine Dragons años reveló a la cadena CNN que él y sus compañeros le darán una pausa a sus actividades en grupo para pasar más tiempo con su familia y poder hacer una mejor conexión con ella.

“Estamos tratando de tomarnos un tiempo para volver a conectarnos con familiares y amigos. Y quiero decir, estuvimos de gira durante una década consecutiva. Así que todos nosotros solo queríamos redescubrir lo que significa ser, ya sabes, un padre o un amigo o un hijo”, indicó.

Reynolds de 32 años dijo que esta decisión está motivada en la separación de seis meses que tuvo con su esposa, hecho lo que lo obligó a replantearse su papel como padre y como pareja. A esto también se le suma el querer preservar su salud física, luego que le detectaran una espondilitis anquilosante -un tipo de artritis que aparece en la columna vertebral y la espalda-.

No obstante, pese a lo mal que cayó la noticia de la separación de Imagine Dragons entre sus miles de fanáticos alrededor del mundo, Dan Reynolds no considera que esta paralización sea permanente y afirmó que podrían volver en cualquier momento. “Estamos tratando de ser papás y luego, ya sabes, cuando aparezca la picazón, estoy seguro de que volveremos el camino muy pronto”, sentenció.

Imagine Dragons canciones

Imagine Dragons es una banda originaria de Las Vegas, Nevada. Desde el inicio de sus actividades, en el año 2008, lanzó cuatro álbumes de estudio y cinco EPs.

Dentro de su vasta discografía, Imagine Dragons resalta por contar con varios éxitos como:

- ‘Demons’

- ‘Radioactive’

- ‘On Top of the World’

- ‘It’s Time’

- ‘Believer’

- ‘Thunder’

- ‘Whatever It Takes’

- ‘Natural’

Imagine Dragons saltó al estrellato con su primer álbum Night Visions (2012), el cual colocó a la banda en la cima del ranking Billboard del 2013 y los denominó como “banda revelación” al año.

Posteriormente lanzaría otros discos como Smoke + Mirrors (2015), Evolve (2017) y Origins (2018). Hasta enero de 2017, Imagine Dragons había vendido 9 millones de copias de sus álbumes, y 27 millones en sencillos.