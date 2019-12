Ducelia Echevarría rompe en llanto al recordar ‘bulling’ que le hacían en “Combate”

Un sensible hecho le ocurrió a Ducelia Echevarría durante la última emisión de “Esto es guerra”. A dos días de la esperada final, la ‘guerrera’ se quebró al recordar vergonzoso pasado en “Combate”.

Todo inició en el juego “Camino del saber”. Los participantes se disponían a responder preguntas de conocimiento general. Si acertaban, avanzaban un casillero, si no, se quedaban en su lugar.

Ducelia Echevarría rompe en llanto.

Ducelia estaba en el versus con Rosángela Espinoza, esta última llevaba la delantera. La competidora no pudo responde las preguntas que le planteaban y se frustró en pleno programa en vivo.

De inmediato, rompió en llanto y fue consolada por Mathías Brivio, quien se percató rápidamente de lo ocurrido. "Este no es mi juego, me hace recordar malas cosas, nada más", dijo la 'guerrera'.

“Lo que pasa es que, cuando estuve en el otro programa (Combate), este era uno de los juegos en que la producción me ponía en varias ocasiones y me hacía pasar vergüenza. Entonces, es algo por lo que frustré”, explicó Ducelia, justificando sus motivos por el llanto.

Al respecto, la modelo confesó que en “Esto es guerra”, felizmente, no ha pasado por la misma mala experiencia. “Aquí no me ha pasado, solo me trae malos recuerdos”, acotó.