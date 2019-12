Estas últimas horas, el nombre de Daniela Arroyo ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta. La modelo de 19 años fue detenida por una supuesta posesión de drogas, según el programa “Magaly TV: la firme” que mostró imágenes sobre una intervención policial.

No obstante, no es la primera vez que Daniela Arroyo está en una situación complicada. Anteriormente, ella ha sido involucrada en muchos eventos importantes como la ‘Fiesta del Terror’, su supuestas salidas con Farfán, entre otros, conoce más sobre su historia y sus peculiares incidentes en la siguiente nota.

En 2017, Daniela Arroyo saltaba a las primeras páginas por su elección como Miss Teen La Libertad. Con un gran desenvolvimiento y simpatía, logró llevarse la corona. La extrovertida modelo representaría a su región en el Miss Teen Perú en Lima.

Daniela Arroyo fue Miss Teen La Libertad 2017.

Sin embargo, esta no sería su primera aparición. Daniela Arroyo fue parte del programa Esto es Guerra Teens en 2015, donde junto a otros chicos reality como Pierina Zignago, Luciana Fuster, entre otros. La joven modelo fue eliminada a las pocas semanas de iniciar el nuevo formato de jóvenes.

A inicios de año, en el programa Magaly TV, la firme, Daniela Arroyo salió en las pantallas de televisión por sus mensajes de Whatsapp con el futbolista Jefferson Farfán.

La ‘Foquita’ negó sobre una relación con Arroyo y la trató como una simple fan que intentaba sacar provecho de él. Más adelante, la ex Miss Teen mostró las conversaciones con Farfán y mencionó que el seleccionado peruano la invitó a una discoteca en Punta Negra. “Él me dijo: ‘no tengo tu número, guárdate’. Me dio su celular, apunté mi número, me guardó”, manifestó en ese momento.

Además, la trujillana estuvo involucrada en la ‘Fiesta del Terror’, donde varios personajes de la farándula se vieron expuestos por sus excesivas fiesta en Asia. Así también, Claudia Meza acusó que la doparon para abusar de ella.

Daniela Arroyo, Claudia Meza y Faruk Guillén.

Daniela Arroyo apoyó a Claudia Meza y confirmó su versión, acusando a Faruk Guillén por tener intimidad con su amiga en ese estado. En el programa de Beto Ortiz contó más detalles sobre la fiesta con los chicos reality.

Daniela Arroyo se defiende sobre su supuesta posesión de drogas

Horas más tarde, a su salida de la comisaría de Huanchaco, la modelo publicó un video en sus historias de Instagram, donde defiende su postura sobre lo sucedido de la intervención policial. “Felizmente todo salió bien, todo fue un malentendido, una malinterpretación de la prensa (...)”, puntualizó.

Por último, en las próximas horas, la modelo comentó que contaría su versión de los hechos, desmintiendo varios comentarios en las redes sociales.