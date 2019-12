Camila Cabello sorprendió a todos sus seguidores al disculparse por las actitudes racistas e hirientes que tuvo en contra de algunas personas durante su adolescencia. La intérprete de “Shameless” compartió a través de sus historias de Instagram, un extenso texto donde declara su sentir.

"Cuando era más joven, usaba un lenguaje del que me avergonzaba profundamente y me arrepentiría para siempre", empezó Cabello en su red social. "No tenía educación e ignorancia y una vez que me di cuenta de la historia, el peso y el verdadero significado detrás de este lenguaje horrible e hiriente, me sentí profundamente avergonzada de haberlo usado", continuó.

Esta no es la primera vez que Camila Cabello reconoce sus malas acciones, sin embargo, creyó pertinente reiterar las disculpas en esta etapa de su vida en la que se siente madura. “Tengo 22, soy una adulta, he crecido y ahora soy consciente de todo lo que la historia causó. Esos errores no representan la persona que soy o la que he sido. Sólo me proclamo ante el amor y la inclusión.... Mi corazón nunca, ni siquiera en aquel momento, ha tenido una pizca de odio o división”, agregó la novia de Shawn Mendes.

Foto captura: Instagram Camila Cabello

La exintegrante de la agrupación musical Fifth Harmony ha sido señalada como una persona ‘racista’ al usar lenguaje ofensivo en sus cuenta de Tumblr, ahora eliminadas. Sin embargo, las capturas de pantallas permanecen en los archivos de los millones de cibernautas que sacaron a la luz nuevamente el pasado comportamiento de la cantante de orígenes cubanos.