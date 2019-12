Brad Pitt acaba de cumplir 56 años y es uno de los actores más exitosos de Hollywood, siempre ha intentado mostrarse accesible y sencillo; pero una enfermedad le provoca dificultades para vincularse con los demás.

Personas cercanas y muchos seguidores en su momento lo han calificado de pretencioso o sobrado, lo cierto es que el exesposo de Angelina Jolie no tiene la culpa de no reconocer a las personas que se le acercan a saludarlo.

PUEDES VER Brad Pitt y Jennifer Aniston pasaron juntos una fiesta navideña

En el 2013, en una entrevista para la “Esquire”, el artista contó que tiene problemas para identificar los rostros de las personas.

“Hay tanta gente que me odia porque piensan que les estoy faltando el respeto. Te dicen: ‘Estás siendo egoísta, estás siendo engreído’ pero la verdad es que para mí es un misterio. No puedo captar una cara y, sin embargo, yo vengo de una formación con un punto de vista de diseño/estética. Me haré unos estudios’", trató de explicar el actor.

Los síntomas descritos por Brad Pitt coinciden con la enfermedad neurológica llamada prosopagnosia, conocida coloquialmente como “la ceguera de los rostros”.

El trastorno se caracteriza por la dificultad de reconocer caras incluso si estas son del entorno familiar o de uno mismo. Sin embargo, si pueden distinguir la distintas partes del rostro como ojos, labios o nariz , pero se les dificulta procesar esta información en conjunto.

Alguien con esta enfermedad puede verse al espejo o en una fotografía y no darse cuenta que se está mirando a sí mismo.

Aunque no existe una cura para este padecimiento, las personas que sufren de prosopagnosia suelen recordar determinadas características de sus amigos o familiares para así reconocerlos. Por ejemplo, una cicatriz, el bigote o la manera de vestir.