La joven cantante de pantalones holgados, cabello de colores y personalidad carismática, Billie Eilish, se ha convertido en un éxito mundial. Su particular voz es la segunda más escuchada en Spotify en el 2019 y sus videos en YouTube tienen millones de visualizaciones.

Pero su éxito no solo se demuestra por medio de su popularidad en las plataformas, sino también por los reconocimientos que ha obtenido en su corta trayectoria. Billie Eilish ha sido nombrada como ‘Mujer del año’ por la revista Billboard y tiene seis nominaciones en la próxima edición de los premios Grammy 2020, que se celebrarán el próximo 26 de enero.

Para conocer mejor a la artista y su música te contamos los siguientes datos que tal vez no conocías.

Billie Eilish: sus canciones se basan en su vida

El hermano de Billie Eilish, Finneas O’Connell, es su productor musical y la persona que la ayuda a escribir sus canciones; por eso, las letras tratan de la vida de ambos.

Los temas son usualmente acerca de relaciones tóxicas, amor no correspondido y deseo de pertenecer. En un ocasión la cantante contó a la revista “Paper” que varias de sus canciones fueron acerca de un chico que la lastimó.

“Creo que lo principal que he escrito ha sido sobre un chico que me destrozó por completo. Era terrible y me trató terriblemente. He escrito muchas canciones sobre él”, dijo la cantante.

Billie Eilish: Padece del síndrome de Tourette

La artista reveló, en un post de Instagram, tener este síndrome que hace que realice sonidos y gestos involuntarios llamados tics. Después habló de una manera más detallada de esta condición en una entrevista que tuvo con la comediante Ellen Degeneres.

Billie Eilish: Se educó en su casa

Billie Eilish ha revelado que ser criada en casa fue beneficioso para ella, porque le ayudó con su trastorno de procesamiento auditivo que hacía que tuviera dificultades para procesar la información auditiva.

En una entrevista a “Ssense" señaló : “Nunca fui a la escuela, así que ser popular nunca significó algo para mí. Yo no entiendo la presión de grupo”.