Alexandra Méndez, más conocida como ‘La Chama’ estará este sábado en el sillón rojo de “El valor de la verdad". Así lo confirmó Beto Ortiz por medio de su cuenta de Instagram.

“Víctima de un acosador. Atacada en una discoteca, Alexandra Méndez “La Chama” regresa a EVDLV para hacer pública -por primera vez- una denuncia escalofriante que los dejará a todos paralizados.Este sábado a las 10 pm”, escribió el periodista junto al adelanto del programa.

Con esta publicación se desbaratan los rumores que apuntaban a que la cantante Marisol sería la próxima invitada del espacio de “El valor de la verdad”.

¿Qué preguntas responderá Alexandra Méndez en “El valor de la verdad”?

En el avance de “El valor de la verdad”, se escuchan las preguntas que le hará Beto Ortiz a Alexandra Méndez este sábado. ¿Te drogaron en la misma discoteca donde abusaron de Macarena Vélez?, ¿Estuviste a punto de ser violada en la discoteca?, ¿Eres víctima de un acosador? son algunas de las interrogantes.

El video muestra a la modelo venezolana bastante nerviosa mientras cuenta las duras experiencias que le ha tocado vivir recientemente.

“Me sacan del baño cargada, mal, desmayada y en las cámaras aparezco yo hablando y tomando con un chico. Él me sigue al baño, luego él se va detrás de mi y ya no lo vi más....Preguntaba insistentemente que que me había pasado, que si estoy bien como nervioso..."Sí (me hizo creer que era amigo de Nicola Porcella). Me escribió ‘nos conocimos ayer en la discoteca’ ¿cómo estás? como si nada. No voy a decir el nombre porque si (me da miedo)", son parte de las declaraciones de ‘La Chama’ en el sillón rojo del programa de Latina.