Trilogía de ‘Cincuenta Sombras’ es elegida como una de las peores

No quedó a salvo ninguna. La millonaria trilogía ‘Cincuenta Sombras de Grey’, ocupó uno de los lugares en el top ‘Las peores películas de la década’, según el medio especializado The Hollywood Reporter, además la historia protagonizada por Jamie Dornan y Dakota Johnson, también ha sido vapuleado por la crítica en otros medios.

Esto dice el resumen de la década: “Sí, es una de las franquicias con clasificación R más grandes de la historia. Pero el éxito comercial no excusa la interminable vapidez y las tonterías involuntarias de esta trilogía de películas eróticas: Fifty Shades of Grey (2015), Fifty Shades Darker (2017) y Fifty Shades Freed (2018) , que parecía una parodia de sí mismo comenzando. De alguna manera logrando que el sadomasoquismo sea extremadamente aburrido, estas películas basadas en las novelas de EL James parecían avergonzar incluso a las coprotagonistas Jamie Dornan y Dakota Johnson, quienes a pesar de su frecuente lucha semidesnuda no mostraron absolutamente nada de química. Si Christian Gray realmente quisiera torturar a sus parejas románticas, mantendría estas películas en un bucle permanente en su Habitación Roja".

Y es que, ‘Cincuenta Sombras’, decepcionó enseguida a los más seguidores de la novela y también fue cuestionada por su guion. Pero no solo esta franquicia quedó en el resumen menos amable del cine, también ‘El ciempiés humano’, Día de San Valentín y en general, La obra de Adam Sandler.