Luego de su paso por Europa, la conductora de televisión reapareció en su tienda ubicada en Gamarra y habló con los medios sobre su comentada vida amorosa. Sheyla Rojas comentó que ha aprendido a mantener sus relaciones en reserva y lamenta que la vinculen constantemente con diferentes personalidades.

La figura de América Televisión, contestó algunas preguntas vinculadas a su vida privada y se dio tiempo para comentar sobre los halagos que recibió del millonario árabe Yaqoob Mubarak.

“Me relacionan y me inventan romances con personas que ni conozco y que ni siquiera pasa nada... yo sé lo que quiero y no me voy a meter con cualquier persona", comentó la presentadora.

La conductora conversó con un medio local y lamentó que la vinculen por diferentes figuras de la farándula.

Por otro lado, Sheyla también se refirió a los comentarios que recibe tras las especulaciones sobre su vida privada e indicó que vivimos en un país machista. “Soy una mujer que está soltera. Todos tienen derecho a tener amigos. Yo creo que tenemos que dejar ese pensamiento tan retrógrada de decir que las mujeres no podemos tener amistades o no podemos disfrutar de la soltería”, expresó.

Sheyla Rojas aseguró estar soltera

Como era de esperarse, la mayoría de preguntas fueron relacionadas a su posible vinculación con el ‘Rey de los diamantes’, un joyero mexicano. Ante esto, Sheyla Rojas indicó que mantendrá todas sus relaciones fuera del ojo público. Sin embargo, a pesar de haber asegurado encontrarse sola, dejó un confuso mensaje.

“Mi vida privada he aprendido a mantenerla en privado. Si comparto obviamente son mis amigos, mi relación amorosa por el momento no va a estar expuesta, no está expuesta", dijo la popular ‘Shey Shey’.