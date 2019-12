Rodrigo Tapari, exvocalista de Ráfaga: “Intenté suicidarme dos veces” [VIDEO]

Rodrigo Tapari alcanzó el reconocimiento en distintos países latinoamericanos tras convertirse en la voz principal de Ráfaga. Actualmente, el cantante tiene una carrera como solista y sigue llenando estadios por su indiscutible talento. Sin embargo, no todo ha sido felicidad en la carrera del músico y recientemente confesó que él intento quitarse la vida en dos ocasiones.

Según relató Tapari en una reciente entrevista para el programa “¿Quién quiere ser millonario?”, él tuvo graves problemas con el alcohol y esa adicción lo llevó a tener pensamientos suicidas.

“Hace cinco años me entregué a Dios porque venía con una vida bastante desordenada. Estaba con un vicio muy grande que era el alcohol y me pasaron cosas muy feas. Uno comete muchos errores humanos por la naturaleza del hombre. Me encontré en un momento de mi vida muy triste”, expresó Rodrigo Tapari al inicio de su relato.

“Vi como mi hija de 6 años estaba pidiendo ayuda y ese fue mi quiebre. En ese momento me pregunté qué estaba haciendo con mi vida: de qué manera quería seguir y si estaba lastimando... Discutía mucho con mi pareja e intenté suicidarme dos veces porque pensé que esa era la solución”, narró el exvocalista de la agrupación Ráfaga.

Rodrigo Tapari, exvocalista de Ráfaga, habló de sus adicciones del pasado. Foto: Captura Telefe.

Tapari reconoció que su esposa, su menor hija y la religión lo motivaron a tener un cambio en su vida. “Mi esposa es mi representante, hoy maneja mi carrera y estamos bien”, señaló.

Actualmente, Rodrigo Tapari continúa con su carrera como solista y se ha convertido en una de las principales voces de la cumbia latinoamericana.