La mañana del martes diversos medios dieron a conocer que el periodista y presentador de televisiónn Pedro Ferriz Hijar atraviesa una crisis matrimonial luego que su esposa habría descubierto una infidelidad.

Incluso, según TvNotas, la esposa de Ferriz Hijar lo encontró con un travesti en su cama y, luego de discutir, él amenazó con suicidarse. Por lo que ella llamó a la policía, la cual se encontró con el presentador en el medio donde trabaja y lo persuadieron de no hacerlo.

Este no sería el único escándalo que atraviesa el presentador de noticias, pues ha sostenido más de un altercado con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y algunos miembros de su familia.

Zapatos de AMLO

En una ocasión, Pedro Ferriz Hijar publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de los zapatos de AMLO y aseguró sentir pena que alguien así represente al presidente de México.

La imagen fue una captura de video correspondiente a una visita de López Obrador al Palacio Nacional de alumnas, alumnos y maestras de la Escuela Manuel Bartolomé Cossío de la Ciudad de México y de la Escuela Experimental Freinet de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

Sin embargo, la ironía del presentador no cayó bien entre los usuarios que le reclamaron la soberbia con la que se expresaba. Ferriz se vio obligado a explicar sus críticas: “Voy a volver a aclarar esta foto para los tontitos. nadie dijo que debían ser zapatitos Herms o Ferragamo. No es frivolidad, es una boleada a los zapatos, es un sastre. ¡Ahora me linchan a mí, por sus grandes acciones!”.

Además, recordó sus épocas de colegio, alegato que lo volvió el punto de las burlas en Twitter: Cuando yo iba a la escuela el prefecto de disciplina me revisaba 2 cosas. Uno, las uñas, y dos, los zapatos. No que sean nuevos, no que sean comprados con el dinero de... Solo que estén Limpios”.

Ferriz Hijar vs los hijos de AMLO

El periodista no solo ha apuntado sus críticas a López Obrador, sino también a sus hijos. Tal es el caso del 27 de abril, luego que publicara una fotografía en la que se veía a uno de ellos al lado de un auto de lujos y aseguró que se trataba del hijo de AMLO.

Finalmente, la imagen fue desmentida y el periodista, lejos de ofrecer disculpas, indicó que “deben aceptar que da buen lejos”, asegurando que la foto era engañosa.

Confrontación durante La mañanera

El pasado 26 de marzo, durante una de las habituales presentaciones de AMLO, periodista y presidente tuvieron un tenso cruce de palabras.

Todo inició cuando Ferriz exigió “dejar de confrontarnos entre fifís y no fifís y trabajar juntos por México”, refiriéndose a “prensa fifí”, la manera como AMLO denomina a los medios de comunicación “conservadores”.

López no se quedó callado y recordó que el término se inventó durante la Revolución mexicana. “Siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Se usó para caracterizar a quienes se opusieron al presidente Madero. Los fifís fueron los que quemaron la casa de los Madero, los fifís fueron los que hicieron una celebración en las calles cuando asesinaron atrozmente a Gustavo Madero, cuando los militares lo sacrificaron, que es una de las cosas más horrendas y vergonzosas que ha pasado en la historia de nuestro País, salieron los fifís a las calles a celebrarlo y había toda una prensa que apoyaba esas posturas” indicó AMLO, para luego rematar asegurando "“¿Qué son, al final, los fifís? Son fantoches, conservadores, sabelotodo, hipócritas, doble cara”, remató el mandatario.

Tras la discusión, el periodista cambió su perfil de Twitter de “Pedro Ferriz Fifí” a “Pedro Ferriz H”.