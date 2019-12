En medio de la polémica denuncia por maltrato psicológico de una exniñera contra Carolina ‘Pampita’ Ardohain, la conductora de televisión argentina se animó a revelar cómo fue el ‘acuerdo’ económico que efectuó con Bejamín Vicuña tras su separación.

La modelo y personalidad televisiva se mostró indignada por las acusaciones de su extrabajadora en su contra, ya que hasta eligió a la mujer como una de sus damas de honor para su boda con el empresario Roberto García Moritan.

“Me duele que diga que soy mala persona. Para mí el honor de una persona es muy importante y me manejo así desde que tengo uso de razón”, señaló Ardohain. “Nunca le haría daño a una persona que quiero, no me vas a ver debiéndole plata a nadie, no me vas a ver pidiéndole plata a nadie”, añadió, durante su programa Pampita Online.

Con el fin de demostrar sus palabras, Carolina ‘Pampita’ Ardohain indicó que, tras el término de su relación con Benjamín Vicuña, ella decidió no quedarse con los bienes que, por ley, le correspondían.

“Hace años que me separé de mi pareja de casi once años y yo no le pedí ni un centavo, me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que quizás era para mis hijos. Yo saqué mi ropa y nada más”, señaló. “Para mí la plata se consigue ganándola uno, en el trabajo que sea. La dignidad que te da que la plata la consigas por tu trabajo y por como corresponde no te la quita nadie”, agregó.

¿Por qué terminaron Pampita y Benjamín Vicuña?

Como se recuerda, Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Benjamín Vicuña estuvieron juntos durante más de una década, hasta que a fines del 2015 ella descubrió al actor con la China Suárez en uno de los motorhome de la película “El hilo rojo”.

Aunque Pampita y el actor no contrajeron matrimonio, mantuvieron un romance por más de una década, por lo que, según el Código civil del 2015, ella podría haber exigido el reclamo por los bienes gananciales.