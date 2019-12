El actor argentino Pablo Rago, conocido por participar en la cinta “El secreto de sus ojos” junto a Ricardo Darín, se encuentra en el ojo de la tormenta, luego que una mujer de 34 años lo denunciara de abuso sexual.

Durante una entrevista radial con Ulises Jaitt para “El Show del Espectáculo”, Érica Basile, la presunta víctima, relató cómo sucedieron las cosas en aquel diciembre de 2015. La denuncia ya la realizó en la Comisaría Vecinal Nº 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El actor argentino Pablo Rago es denunciado por violación sexual (1)

La joven contó que se acercó a Pablo Rago para que le ayudara a encontrar trabajo, pues se acababa de separar y tenía un hijo. Fue así que el actor la invitó a su departamento donde bebieron alcohol y consumieron marihuana.

“Empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas, lo que él quería un pedido sobre algo que no yo estaba acostumbrada. Quería que lo orine. Me tocaba para que lo orine encima”, reveló la denunciante.

El actor no se ha pronunciado hasta el momento.

Pero su pesadilla no terminó ahí, ella explicó que el actor la quería grabar con una cámara profesional. Su negativa fue clara, pero el artista insistió. “Yo no quería y le corrí la cámara. Pero la dejó. Siguió haciendo lo que él quería. Se puso histérico y caprichoso. Empezó a gritarme diciéndome que era una nena que no le gustaba que la trataran como una put*”, sostuvo.

“Cuando logró calmarse, se volvió a acercar y ahí hubo una penetración que no fue consentida”, concluyó.

Según infirmó Clarín, Érica Basile no hizo la denuncia de violación sexual en su momento por “temor”. Según el testimonio de la agredida, el lugar del hecho fue en French al 2900, en el barrio de Recoleta.

Pablo Rago ganó fama gracias a su participación en la cinta "El secreto de sus ojos".

¿Quién es Pablo Rago?

Pablo Rago es un actor argentino de 47 años. Su carrera artística inició en la década de los 80 con las películas “La historia oficial”, “Las travesuras de Cepillo”, “El mar de Lucas”, entre otras.

Pablo Rago inició su carrera en la década de los 80.

No obstante, ganó gran fama gracias a su papel de ‘Ricardo Morales’ en “El secreto de sus ojos”, ganadora del Oscar a mejor cinta extranjera.