La modelo Zozibini Tunzi se encuentra envuelta en una gran polémica debido a la viralización de un video que protagoniza junto al presentador de televisión Somizi Buyani Mhlongo, quien simula el anuncio de la sudafricana como la ganadora del Miss Universo 2019 y ella bromea secándose las lágrimas con billetes.

Las imágenes recientemente difundidas fueron grabadas días antes del viaje de Zozibini Tunzi a Atlanta, donde se llevó a cabo el certamen. La figura televisiva reveló que tenía el presentimiento de que Zozibini Tunzi se alzaría con la corona y en un momento de diversión, se les ocurrió grabar una simulación del triunfo, la inmediata reacción de la modelo fue secarse las lágrimas con algunos billetes que tenía en sus manos.

El clip protagonizado por la actual Miss Universo 2019 dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales, donde los usuarios no vieron con buenos ojos la actitud de Zozibini Tunzi, pues recordaron el discurso de empoderamiento femenino y desigualdad social que dio la representante sudafricana en el concurso de belleza, que en gran medida, contribuyó a su coronación.

Zozibini Tunzi envuelta en polémica por "falta de humildad"

“Eso no es humildad, no es nada gracioso y el dinero se respeta, no se abanica como hace ahora....ahora si ella estuviera repartiendo el dinero a los padres de niños pobres y desnutridos por la falta de alimentos…”, comentó uno de los cibernautas.

Sin embargo, otros mantuvieron una postura distinta y tomaron la actitud de Zozibini Tunzi como una buena broma. “Ustedes haciendo show hablando de ricos y pobres como si ella estuviera sosteniendo tanto dinero, por favor tampoco es como para hacer un escándalo por un par de billetes, ¡no es para tanto!”, acotó otro internauta.