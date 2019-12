Wanda Nara revela rutina sexual de Mauro Icardi antes de cada partido

Mauro Icardi y Wanda Nara son una de las relaciones más polémicas del fútbol. Su romance nació bajo la sombra de la infidelidad y desde entonces siempre han dado de qué hablar. Recientemente, la exesposa del Maxi López dio una entrevista exclusiva donde confesó varios secretos de alcoba que comparte con el joven jugador de 26 años.

En una entrevista que realizó al programa “La Repubblica delle donne”, la esposa de Mauro Icardi habló de su relación con el delantero del PSG, pero también reveló detalles íntimos de la pareja que dieron mucho de qué hablar.

Mauro Icardi se unió al PSG francés a mediados del 2019.

Uno de estos fue cuando el presentador Piero Chiambretti recordó el consejo que Antonio Conte, actual entrenador del Inter de Milán (exequipo de Mauro Icardi en el cual militó de 2013 hasta el 2019), le dio a sus jugadores sobre las relaciones sexuales:

“Durante las competiciones, las relaciones sexuales no deben durar demasiado y los futbolistas deben hacer el menor esfuerzo posible”.

Sonriente, Wanda Nara relató detalles sobre cómo es la vida sexual al lado de Mauro Icardi previo a los partidos de fútbol: “No sabría qué decir. Debería probarlo antes del juego. Mauro es muy profesional y no hace nada antes de jugar. Sólo después del partido y si salió bien (en caso de ganar), porque si el juego salió mal ni siquiera me quiere ver”, reveló la modelo y empresaria argentina de 33 años.

Precisamente sobre su edad, Wanda Nara ha confesado que, con el tiempo, la diferencia de edad entre ambos (ella de 33 y él de 26) se ha vuelto un verdadero problema, pues trata de verse siempre “sexy” para su esposo.

Mauro Icardi militó en el Inter de Milán de 2013 al 2019.

“... Sí sufro con la diferencia de edad con Mauro. Soy siete años mayor que él y quiero ser sexy, incluso en las redes sociales. Me escondo detrás de un personaje. Si te das a conocer y encuentran tu punto débil, entonces saben por dónde golpearte”, reveló Wanda Nara al diario italiano “La Repubblica”.

Asimismo, comentó que, contrario a lo que muchos puedan creer, su relación con Mauro Icardi no está repleta de lujos y excentricidades, sino de cosas normales propios de toda relación.

Wanda Nara es parte del programa italiano "Tiki Taka".

“Sé que desde afuera la nuestra no parece una vida normal. Pero Mauro y yo somos padres jóvenes que haremos una vida sencilla. Por la noche, la verdad, es que no vamos a bailar... Con Mauro, la organización es mediante fines de semanas largos. Antes, me ayudaba mucho, es un papá muy especial. Cuando no iba a la Selección estaba muy presente, le preparaba la merienda a los chicos y a veces también hasta cocinada la cena”.