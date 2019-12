Kim Kardashian reveló que retocó a su hija North en postal navideña

Hace unos días, Kim Kardashian compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una foto familiar por motivo de las fiestas navideñas. Sin embargo, hubo algo que llamó poderosamente la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en criticarla tras percatarse de un detalle.

En la imagen, que actualmente cuenta con más de 8 millones de reacciones, aparece la socialité junto a su esposo Kanye West y sus cuatro hijos: North, de seis años, Saint, de cuatro, Chicago, de 1 año y Psalm, de siete meses.

Kim Kardashian usó Photoshop para incluir a su hija en postal navideña.

“La Tarjeta de Navidad 2019 de la familia West", escribió la influencer en la descripción de la foto.

No obstante, los usuarios se percataron que la hija mayor de Kim Kardashian lucía un poco extraña y arremetieron contra la empresaria de 39 años.

Esta es la foto que molestó a los seguidores de Kim Kardashian.

Ante esto, la hermana mayor de Kylie Jenner no le quedó otra alternativa que contar lo que realmente sucedió durante una entrevista en el programa The Ellen DeGeneres Show.

Kim Kardashian reveló que la pequeña se negó a participar en la foto familiar por Navidad y no tuvieron mejor idea que añadirla con Photoshop.

“Fue estresante con los cuatro niños. North estaba teniendo un mal día, así que le dije, está bien, lo haremos sin ti. Pero después, ella dijo que quería fotografiarse conmigo. Así que dije, vale, la añadiremos después con Photoshop. Pero realmente, no estaba en la foto”, reveló la millonaria.

North West es la hija mayor de Kim Kardashian.

Kim Kardashian se toma fotos navideñas sin sus hermanas

Todos los años el clan Kardashian, incluyendo Kylie y Kendall Jenner, aparecían en los postales navideñas. Sin embargo, para esta ocasión, las familia optó por hacerlas por su cuenta.

Las hermanas Kardashian estarían distanciadas.

Algunos portales señalan que la decisión nació de Kim Kardashian tras una supuesta pelea con Kourtney, quien se negó a seguir grabando para el reality “Keeping up with the Kardashian”.