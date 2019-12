Kelin Rivera: “Estoy al servicio del país”

Por: Janet López G.

Entre las 90 participantes del certamen del Miss Universo en el que Zozibini Tunzi, representante de Sudáfrica, fue coronada como la reina de belleza, nuestra soberana, Kelin Rivera, clasificó en el top de las 10 semifinalistas. De esa manera, la arequipeña que viene de una familia de ‘reinas’ (su abuela y sus hermanas han participado en certámenes de belleza) le dio una alegría al Perú.

“Me siento honrada y halagada de lograr ubicar a Perú en una clasificación a la que no llegábamos hace catorce años atrás. Pero también siento que esta visibilidad que he logrado me deja el compromiso de trabajar por la gente más vulnerable para generar un cambio. Estoy al servicio del país”, manifiesta Kelin, quien ya viene trabajando en causas sociales, especialmente en erradicar la violencia hacia la mujer.

“La plataforma desde donde me ubico me da la posibilidad de trabajar estrechamente con la Policía Nacional para tener los indicadores claros de dónde existen los mayores índices de violencia y llegar a esas zonas con charlas y soporte psicológico, y ayudar a las mujeres a que no callen ante ningún acto de violencia, que denuncien y encuentren la manera de valerse por si mismas”, anotó.

Kelin, además, refirió que los certámenes de belleza, tantas veces vapuleados y tildados de frívolos, hoy en día son concursos que más que resaltar la belleza física, buscan representantes de mujeres empoderadas, inteligentes, fuertes y comprometidas con sus sueños.

“Considero que una reina de belleza puede ser inspiración para otras personas porque representa a una mujer inteligente, luchadora y segura de sí misma que enfrenta retos y que se siente cómoda con su apariencia porque es ahí donde parte el respeto a uno”, anotó.

“De mi parte, siento que la corona del Miss Perú me convierte en una líder de opinión que tiene la responsabilidad de trabajar por el país. Mi objetivo para el 2020 es darle voz a esas mujeres que no son escuchadas y que están buscando la manera de librarse de sus agresores. Trabajaré arduamente para conseguirlo”.