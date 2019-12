Hillary Duff tiene abandonada su carrera musical, pues decidió dedicarse a fondo a su labor como madre. Pero la mayoría de sus fans todavía la recuerda por su papel principal en la serie ‘Lizzie McGuire’ y por su talento como cantante al interpretar canciones como ‘What Dreams Are Made Of’ o ‘Wake Up’.

Su voz se hizo conocida en diversos países y su papel como ‘Lizzie’ la hizo ganarse el cariño de miles de admiradores, los que todavía sueñan con verla regresar a los escenarios.

Al parecer el sueño podría hacerse realidad, pues Hillary Duff acaba de publicar en su cuenta de Instagram una foto en un estudio de grabación junto a Matthew Koma, músico, compositor y esposo de la cantante.

Hillary Duff publica una foto en un estudio de grabación. Foto: Instagram

Rápidamente el tema se apoderó de las redes sociales. Los seguidores de la artista comenzaron a dar diversas hipótesis de lo que significa esta foto. Para algunos Hillary Duff podría estar trabajando en composiciones para la reemisión de ‘Lizzie McGuire’.

Todo indicaría que muy pronto podríamos volver a deleitarnos con la voz de la cantante. Sin embargo, la noticia aún no ha sido confirmada ni por ella ni por fuentes cercanas.

Como se recuerda, el último trabajo de Hillary Duff fue el álbum ‘Breathe In. Breathe Out’, un disco que lanzó en el 2015 y recibió buenas críticas por la mezcla de géneros. Desde entonces su papel en el mundo de la música no ha avanzado, pero esto podría ser la señal de un nuevo comienzo en su vida musical.