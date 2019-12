La popular pareja conformada por Patricio Parodi y Flavia Laos atravesó un incómodo momento durante la grabación del video “Atrapados en el cementerio”, para el canal de YouTube que ambos tienen en común.

Todo inició cuando la pareja hacía el recorrido de madrugada en el Cementerio Presbítero Maestro, la ex "quinceañera" notó la fecha de cumpleaños en una de las lápidas y la confundió con la fecha del onomástico de su novio.

"¡19 de febrero, mira un día después de tu cumpleaños! Exclamó Flavia Laos, “El mío es el 18 de octubre”, la corrigió Patricio Parodi, con un semblante evidentemente incómodo. Ante la reacción del ‘guerrero’, a la locutora de radio no se le ocurrió mejor idea que lanzar risas nerviosas.

Patricio Parodi no toleró que Flavia Laos confunda su cumpleaños

El clip de Flavia Laos y Patricio Parodi resultó bastante divertido para los cibernautas, quienes no dudaron en reaccionar a las hilarantes situaciones que vivieron Flavia y Patricio durante su noche en el campo santo. “Me hicieron el día cuando Flavia se equivocó en el cumple del ‘pato’, me reí como nunca”, “Siento que en el canal son más ellos que en la televisión siguiendo un guión , los amo me encanta Flavia con sus comentarios tan espontáneos”, “¡Qué buen video, en vez de miedo, da risa”, fueron algunos de los comentarios.

La joven pareja es una de las más populares en el espectáculo peruano y gracias a ello, su canal de YouTube ya cuenta con más de 300 mil suscriptores al poco tiempo de ser creado. Con su nueva propuesta, ambos buscan que sus fieles seguidores conozcan un poco más sobre su vida de pareja en títulos como “Nuestra primera pelea”, “Novia versus hermano”, “100 preguntas en 5 minutos”, entre otros.