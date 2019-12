Dorita Orbegoso tiene peculiar reacción cuando le recuerdan relación con ‘Chemo’ Ruíz

Dorita Orbegoso se presentó este martes como invitada del programa “Mujeres al mando”, sin imaginar que pasaría una incómoda situación cuando Cathy Sáenz empezó a hablar sobre el sonado romance que tuvo la bailarina con el exfutbolista ‘Chemo’ Ruíz.

Cuando se encontraban opinando sobre la relación que mantiene Christian Domínguez con Pamela Franco, Dorita dijo que le parecía que la pareja estaba apresurándose mucho al decidir convivir.

Dorita Orbegoso y Cathy Sáenz

En medio de esta entrevista, Cathy Sáenz sorprendió al asegurar que la bailarina y Pamela Franco compartían una expareja. Fue en este momento que hizo referencia a la polémica relación que tuvo la exactriz cómica con el exjugador de Universitario de Deportes.

“Yo no me acordaba, dicen que Pamela Franco y Dorita Orbegoso comparten a alguien en común, un pasado muy pasado. Dicen que ella es novia del que te conté, del chico este que no vamos a decir su nombre, ese que empieza con ‘che’ y termina con 'o'”, comentó la popular ‘Mamacha’.

Al escuchar estas palabras, la bailarina evitó profundizar en el tema. “¿De quién, no me acuerdo? La verdad es que mi vida está tan feliz que yo de hace 10,11, 12 años no hablo. ¿Comparten? No nunca hemos compartido”.

Sin embargo, Cathy Sáenz volvió a intentar que Dorita Orbegoso confirmara la mencionada información. “No, no comparten loca. El pasado, o sea tú has estado con él, en algún tiempo, y ella también”, le dijo.

Dorita Orbegoso niegas problemas con Pamela Franco por ‘Chemo’ Ruíz

Ante la insistencia de Cathy Sáenz en “Mujeres al mando”, Dorita Orbegoso dejó claro que no tiene nada en contra de la novia de Christian Domínguez. “Yo no tengo ningún problema con ella, nunca he tenido problema con ella, simplemente digo lo que pienso. Es que uno opina algo y salen y se arañan”, precisó.

En este momento, Karen Schwarz le comentó a la bailarina "Es más, Pamela te hizo un favor”, tras lo cual Dorita respondió “sí”, sin evitar soltar unas risas.