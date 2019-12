Además de su vida profesional, la vida amorosa de Brad Pitt siempre ha sido noticia, sobre todo los dos matrimonios que ha tenido, el primero con Jennifer Aniston (Friends) y el segundo con Angelina Jolie (Sr. y Sra. Smith).

A continuación, te contamos las historias completas de los dos matrimonios del reconocido actor y ahora también productor.

Jen - Brad

La ex pareja de casados se concocieron en el año 1994, al inicio de Friends, pero no fue hasta el año 1998 que cortaron con sus parejas respectivamente (Tate Donovan y Gwyneth Paltrow) y comenzaron a salir juntos. Cinco meses más tarde, ya estaban comprometidos, y en julio del año 2000, la pareja más querida de Hollywood se casó en Malibú en una ceremonia íntima y privada.

Sin embargo, el matrimonio duró poco tiempo y en el 2005 su nombre y el de Jennifer Aniston acapararon los titulares de las revistas del corazón con el anuncio de divorcio, algo que pocos esperaban.

En 2004 el actor rodaba Señor y señora Smith. Y rápidamente comenzaron a circular rumores acerca de la cercanía de ambos protagonistas y en un futuro cercano de la causa del divorcio. El intérprete se había enamorado perdidamente de su compañera de rodaje, Angelina Jolie.

Separación de la famosa pareja.

En una entrevista en el año 2011, Brad recuerda su pasado: “Me di cuenta de que quería buscar una película interesante porque mi vida real no estaba siendo lo suficientemente interesante. Pienso que mi matrimonio con Jennifer tuvo mucho que ver. Intentábamos aparentar lo que no existía”.

Pero en la primera entrevista de Jennifer con Vanity Fair tras su divorcio, dijo: “Nos pusieron en un pedestal pero éramos una pareja normal. Pensábamos diferente y no puedes forzar una relación, ni siquiera cuando la gente la tiene idealizada”.

Aun así Jennifer se siente agradecida con su primer matrimonio: “Todavía me siento afortunada de haberlo vivido”, dijo. “No sabría lo que sé ahora si no me hubiese casado con Brad. Le quiero. Le quiero de verdad. Le querré el resto de mi vida". Comentarios como éstos no son ajenos a la actriz, quien es conocida por mantener una buena relación con sus exparejas.

En el año 2017 El protagonista de Meet Joe Black reconoció sus problemas con la bebida y buscó ayuda profesional para solucionarlos. En la entrevista, Brad habló sobre todo el dolor que le causó y también se disculpó por no haber sido el marido que Jennifer se merecía.

Jennifer y Brad

Luego de 14 años de su separación con la actriz, Pitt confesó cómo fue su vida al lado de la protagonista de Friends y reveló por qué decidió acabar su matrimonio. El protagonista de la cinta Ad Astra aseguró que al lado de Jennifer “no estaba viviendo una vida tan interesante”.

Aunque en los últimos años se les ha intentado relacionar como pareja en decenas de ocasiones, sobre todo desde el divorcio del actor de Angelina Jolie, parece que Brad Pitt y la ahora expareja de Justin Theroux mantienen una relación muy cercana que se reduciría a una simple amistad.

Recientemente se les volvió e ver juntos durante la celebración anual de la protagonista de Friends por la llegada de la Navidad, que tuvo lugar en su domicilio de Bel Air (California), ambos intérpretes tuvieron la ocasión de ponerse al día y festejar rodeados de otras caras conocidas como Tom Hanks, Gwyneth Paltrow (gran amiga de Aniston y expareja de Pitt), Kate Hudson y el popular presentador estadounidense Jimmy Kimmel.

Brangelina

Angelina Jolie y Brad Pitt fueron inseparables desde el 2005 cuando comenzaron su relación. Después de dar por zanjado su divorcio, Pitt adoptó al hijo de Angelina, Maddox y a su hija, Zahara en 2006. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo biológico, Shiloh, en 2006. Luego adoptaron a Pax en 2007. La familia se agrandó en 2008 cuando tuvieron a los gemelos Knox y Vivienne.

Aunque fueron una de las parejas más mediáticas durante 10 años, la famosa pareja se dio el sí en una ceremonia secreta en Francia el 23 de agosto de 2014.

El vestido de novia con dibujos de sus hijos.

Sin embargo, el matrimonio sólo duró dos años. En septiembre de 2016, el mundo del espactáculo y sus seguidores se sorprendieron cuando anunciaron su divorcio.

Doce años de amor, seis hijos y muchas fotografías en la alfombra roja quedarán para siempre en la memoria de todos. La ex pareja incluso llegó a trabajar juntos un año antes en la película Frente al mar, la cual fue dirigida por Jolie.

La causa de la separación apunta a los problemas de alcohol de Pitt, con los que Jolie ya no pudo más después de una conducta inapropiada en contra de Maddox, su hijo mayor.

Familia paseando.

Hace unos años se filtró en el internet la emotiva carta que le escribió Brad a su entonces esposa. En ella le demuestra todo su amor, ayudándola a salir adelante y a seguir en pie por él y sus hijos: “Empecé a consentirla con flores, besos y cumplidos. La sorprendía y la atendía a cada minuto; la llené de regalos y vivía solo para ella. Hablaba en público sólo de ella. Incorporé cada tema en su dirección. La idolatraba frente a ella y a nuestros amigos. No lo creerás, pero floreció. Se volvió mejor que antes. Ganó peso, ya no estaba nerviosa y me amaba incluso más que antes”, escribiría el actor y productor.