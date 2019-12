A pesar de haber estado separados por más de dos años, Alondra García Miró y Paolo Guerrero han demostrado que viven un amor ‘a prueba de balas’.

Es por ello que ahora, la pareja no teme dejarse ver en público por sus seguidores, quienes suelen publicar imágenes de este romance en las redes sociales.

PUEDES VER: Paolo Guerrero y Alondra García disfrutan su romance fuera de Perú

¿Cómo inició el romance de Alondra García Miró y Paolo Guerrero?

La propia Alondra García Miró fue quien reveló cómo fue su primer encuentro con Paolo Guerrero. Según contó, ambos estuvieron cara a cara por primera vez el 22 de diciembre de 2014, cuando ella colaboró en una chocolatada organizada por el futbolista.

“Él estaba tímido atrás del bus, solo, no hablaba con nadie. Ya en el transcurso del día fuimos conversando y, al final, me pidió mi teléfono y quedamos en salir a comer”, relató la ex chica reality, durante una entrevista para “Día D”.

A fines de diciembre de aquel año, la 'ojiverde' le comentó al ‘Depredador’ que viajaría a Máncora con sus compañeras de "Combate" para celebrar el Año Nuevo, y este le contó que tenía planeado quedarse en Lima para festejar su cumpleaños.

A pesar de esto, Paolo Guerrero quedó tan encantado con Alondra García Miró que decidió emprender rumbo a Máncora y así poder acompañarla.

Alondra García Miró viaja a Brasil para acompañar a Paolo Guerrero

Alondra García Miró y Paolo Guerrero continuaron su romance y, en enero del 2015, la modelo viajó a Brasil para acompañar al futbolista, quien se encontraba residiendo en ese país, pues militaba en el Corinthians.

Paolo Guerrero y Alondra García Miró terminaron

Sin embargo, en enero del mismo año se empezó a especular que la pareja estaría atravesando por una fuerte crisis debido a los celos de Paolo Guerrero. De acuerdo a los rumores, el futbolista habría llegado al punto de prohibirle trabajar a la modelo.

Finalmente, en diciembre del 2016, Paolo Guerrero y Alondra García Miró dieron por finalizado su romance.

Sin embargo, la ‘ojiverde’ continuó manteniendo comunicación con la familia del jugador, sobre todo con Doña Peta.

Alondra García Miró y Paolo Guerrero

Alondra García Miró y Paolo Guerrero inician nuevas relaciones

Tras la separación, Alondra García Miró y Paolo Guerrero rehicieron su vida sentimental por diferentes direcciones. Mientras el ‘Depredador’ inició un romance con la nutricionista brasileña Thaísa Leal, la modelo comenzó a salir con el actor peruano Christian Meier. Sin embargo, los dos terminaron sus respectivas relaciones y solo sería cuestión de tiempo para que se reencontraran.

Paolo Guerrero termina su relación con Thaísa Leal

A principios del 2019, Paolo Guerrero y Thaísa Leal terminaron su relación sentimental. El futbolista eliminó de sus redes sociales todas las publicaciones donde aparecía con la brasileña.

Paolo Guerrero se reencuentra con Alondra García Miró

Poco tiempo después de su ruptura con Thaísa Leal, Paolo Guerrero volvió a ser visto con Alondra García Miró.

En marzo de este año, el 'Depredador' pasó por un difícil momento cuando su sobrino fue atropellado. En el entierro, la modelo fue captada al lado del futbolista, lo cual demostraba el apoyo incondicional por parte de ella a la familia de este.

Tras la difusión de estas imágenes, incrementaron las especulaciones sobre una posible reconciliación. Luego de ello, la 'ojiverde' fue vista celebrando los goles de Paolo Guerrero. Uno de los momentos que llamó la atención fue cuando la ‘ojiverde’ asistió al partido del Inter contra Alianza Lima.

Alondra García Miró y Paolo Guerrero se reconcilian

Fue Doña Peta, la madre de Paolo Guerrero, quien confirmó que su hijo y la modelo retomaron su relación.

Desde entonces, Alondra García Miró y Paolo Guerrero se han dejado ver juntos en diversas oportunidades, lo cual evidencia que, a pesar del tiempo, su amor es más fuerte que nunca.

Paolo Guerrero y Alondra García Miró viajan a Cancún

Alondra García Miró y Paolo Guerrero viajaron juntos a Brasil luego del partido Perú vs. Uruguay. Fuente: Rodolfo Contreras

Hace tan solo unos días, el programa “Válgame” difundió imágenes de la ‘ojiverde’ y el ‘Depredador’ viajando juntos a Cancún.