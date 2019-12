Alexandra Graña revela que le detectaron un tipo de cáncer muy agresivo

La actriz Alexandra Graña reveló durante una entrevista en Capital que tuvo una experiencia de primera mano con el cáncer, e indicó que un chequeo de rutina le salvó la vida.

En el programa, conducido por Fiorella Rodríguez, se tocaba el tema de la prevención del cáncer de piel, a propósito del verano y la temporada de playa. Por este motivo, y para resaltar la importancia de la prevención, la actriz decidió contar su caso.

Graña comentó que en julio de este año visitó a un mastólogo para un chequeo de rutina, donde también le realizaron una revisión de piel. Según lo que comentó durante la conversación, uno de sus lunares llamó la atención de su doctor. “Ese mejor vamos a sacarlo”, le dijo el especialista.

De esta manera, la actriz supo que tenía melanoma, el cáncer de piel más agresivo. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la noticia, refirió que la neoplasia fue encontrada a tiempo y no significó alteración alguna en su salud. Sin embargo, ahora deberá seguir rigurosas revisiones con el fin de controlar de cerca la enfermedad. “Felizmente me lo encontraron in situ y de grado 0”, reveló.

Resaltó la importancia de la prevención

Gracias a su experiencia, la también cantante no perdió la oportunidad de aconsejar a los oyentes del programa e insistió en la relevancia de hacer chequeos anuales y despistajes de cáncer. “La gente no está concientizada... por esto he venido difundiendo prevención. Pues uno nunca sabe hasta que te pasa”.

Además, Alexandra Graña informó sobre una importante campaña de La Liga Peruana contra el Cáncer, que ayudaría a personas de bajos recursos a tener acceso a este tipo de procedimientos de detección de neoplasias.