Shirley Arica acusa al padre de su hija de no hacerse cargo de su pequeña

Shirley Arica aprovechó sus redes sociales para realizar una denuncia púbica al padre de su hija. La popular ‘Chica realidad’ dejó un extenso mensaje en Instagram donde acusa a Rodney ‘Pío’ Dean, su expareja, de maltrato psicológico y no hacerse cargo de su hija.

En el texto, la modelo contó que, mientras se encontraba en Cajamarca, llamó al papá de su pequeña por una emergencia. Sin embargo, este no se mostró interesado.

Shirley Arica.

“Te llamo debido a una emergencia y sabiendo que tú hija está enferma no eres capaz de ir a verla, sabiendo que estoy en provincia por trabajo, porque lo que yo haga con mi vida ese no es tu asunto. Soy mujer, pero no dejo de ser madre”, sostuvo la exsaliente de Reimond Manco en la publicación.

“Me tomo el tiempo de escribir esto porque no permitiré una vez más tus insultos y tus maltratos. Voy a tomar las medidas correspondientes”, agrega y finaliza la modelo.

Captura de Instagram.

¿Qué dijo Rodney ‘Pío’ Dean respecto a las acusaciones de Shirley Arica?

Sobre las denuncias de Shirley Arica, la expareja dijo que cuando él so comunicó con ella, se enteró que no estaba en condiciones, pues había estado consumiendo alcohol.

Él se comunicó vía telefónica con el programa “Válgame” para defender su rol de padre. Además manifestó que está dispuesto a contar más detalles en vivo, por lo que aceptó visitar el set del programa en cualquier ocasión.

Shirley Arica.

No es la primera vez que Shirley Arica acusa al padre de su hija. Anteriormente, ambos protagonizaron diversos escándalos.