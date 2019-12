John Frusciante: la historia del fan que se convirtió en leyenda [FOTOS Y VIDEOS]

John is back. Los fanáticos de Red Hot Chili Peppers recibieron uno de los mejores regalos que la agrupación californiana les pudo dar por Navidad. A través de su cuenta oficial de Instagram anunciaron el regreso de John Frusciante, tras más de diez años de alejamiento.

Inmediatamente, las redes sociales se entusiasmaron al conocer que la banda que marcó a toda una generación volvería a los escenarios junto al guitarrista que los consolidó como uno de los 50 mejores grupos de rock de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.

PUEDES VER Red Hot Chili Peppers anuncia retorno de su guitarrista John Frusciante

Repasamos en esta nota la historia de John Frusciante, el joven que comenzó siendo un fan de los Red Hot Chili Peppers y no paró hasta convertirse en su guitarrista principal; atravesando durante ese recorrido situaciones límites como la drogadicción y abandono, pero que hoy regresa como la leyenda que es.

Primera agrupación de los Red Hot Chili Peppers. Foto: Difusión

Primeros años de John Frusciante

Cuando Frusciante acudió por primera vez a un concierto de los Red Hot Chili Peppers tenía solo 16 años. Había dejado la casa de sus padres para mudarse a Los Ángeles, donde vivía en un departamento, tocando guitarra y viendo viejas películas de John Waters.

El primer encuentro con la banda californiana le bastó para convertirse en un seguidor asiduo. La manera en que Hillel Slovak tocaba la guitarra lo impresionó de tal forma que no descansó hasta aprenderse cada una de las partes que su entonces ídolo compuso para el primer disco del grupo.

Aunque no pertenecía a la banda, John Frusciante se sentía parte de ella. No podía faltar a ninguna de sus tocadas, ni mucho menos dejar de mover los dedos, rasgueando una guitarra invisible como si estuviera acompañando a Slovak a tocar esos temas que marcaron la vida de quien hoy es considerado el mejor guitarrista de los últimos treinta años.

Ingreso a los Red Hot Chili Peppers

Su llegada a la banda se dio tras la inesperada muerte del primer guitarrista por sobredosis de heroína. John se logró acoplar fácilmente por el parecido en los movimientos y en la forma de tocar que tenia con Hillel.

Desde ese momento la banda entro en una nueva etapa. Con Frusciante se consiguió un estilo musical que se basaba en acordes entremezclados con solos de guitarra. El estilo dejaba entrever el talento que tenía el muchacho de solo 22 años y esto se confirmó con su primer producción discográfica.

Con un sonido estridente, tratando de similar a un piano empieza el disco Blood Sugar Sex Magic, el primero de John con los Peppers. La canción Under the Bridge, la más representativa del álbum, se volvió un himno en los años noventas.

El riff con que inicia la canción asimilaba una melodía dulce y hasta pacifista, que se complementaba con la letra de la canción que trataba sobre la soledad y la tristeza. La canción se convirtió en la más exitosa de los Peppers, alcanzando el segundo puesto de los Billboard en el año 1992.

Red Hot Chili Peppers 1990

Alejamiento de la banda

Debido al éxito del disco, los Red Hot Chili Peppers iniciaron una gira mundial, aunque esta nueva etapa parecía no agradarle del a John, quien creía que se estaba perdiendo la mística de la banda. Esto ocasionó varias discusiones con Anthony Kiedis.

La tensión se transmitió a los escenarios, en donde se veía un Frusciante muchas veces ofuscado y molesto. Kiedis recuerda de esos conciertos «él (John) comenzó a perder todos los aspectos maníacos, despreocupados y divertidos de su personalidad. Incluso en el escenario, había una energía mucho más seria en él».

Antes del inicio de un concierto en Tokio, Frusciante se negó a entrar en escena alegando que dejaba la banda. Tras un largo rato de persuasión por parte de los demás integrantes, John acordó tocar en el show, aunque afirmando que éste sería el último.

Al finalizar el concierto cogió un avión y partió hacia California, tratando de dejar atrás su historia con los Red Hot Chili Peppers. Ya en esos años sus sabían que consumía altas dosis de marihuana y que era adicto a la heroína.

Envuelto en la adicción

Al llegar a su mansión en California, la depresión consumió al músico y para poder afrontar su estado, comenzó a consumir en más medida esta droga. Según reveló, su decisión de tomar heroína para curar su depresión fue clara: «Me encontraba muy triste y cuando tomaba drogas me ponía muy contento; por lo tanto, tenía que tomar drogas todo el tiempo. Nunca me sentí culpable, siempre estuve muy orgulloso de ser un adicto».

Durante ese periodo de su vida, John pintó cuadros y compuso algunos discos en solitario, que lo ayudaban a sostenerse económicamente, pero las pésimas condiciones en que vivía provocaron un incendio en su mansión, en donde se quemaron sus cuadros y todas las guitarras que tenía.

Su ex compañero Anthony Kiedis fue quien le prestó el dinero suficiente para que Frusciante se pudiese comprar otra guitarra. En ese momento John comprendió que había llegado al límite y con la ayuda de Flea, bajista de los Peppers, logró internarse en una clínica de rehabilitación en la que estuvo durante un año.

Después de recuperarse, comenzó una nueva vida marcada por la espiritualidad y el ascetismo. Comenzó a practicar yoga y vipassana; descubrió el efecto de la autodisciplina en el cuerpo, y comenzó una vida más saludable y armoniosa.

La peor etapa de su vida la vivió en 1994.

De regreso a su familia

Con un Frusciante rehabilitado y en su mejor momento, el regreso del guitarrista a los Red Hot era inminente. La banda no había logrado encontrar alguien que ocupara el lugar de John, por lo que su retorno significó una reinvención en la banda.

Californication, considerado el mejor disco de la banda californiana, es el mejor regreso que pudo tener Frusciante. En el álbum se puede percibir un sonido rejuvenecido y completo, lo que se ve reflejado en composiciones como Scar Tissue, donde la canción gira en torno a melodías que hacen evocar el sonido del violin, o en Otherside, donde el sonido es totalmente distinto, y al escucharla se puede percibir los conflictos que sufrió el guitarrista en sus años de adicción.

El disco publicado en 1999, ha vendido hasta la actualidad más de 15 millones de copias e hizo a la banda acreedora de varios premios grammys por canciones como Californication, hasta el momento la canción más representativa de la banda.

Las giras comenzaron, y las ideas fluyeron de tal manera que en el 2001 lanzan By The Way, el cuarto álbum de la banda con John Frusciante. La banda californiana estaba en su mejor momento, y lo reflejaba en cada uno de sus conciertos, donde el público gozaba escuchando y coreando cada tema de del grupo.

PUEDES VER Twitter: Compró entradas para ver a los Red Hot Chili Peppers y pesadilla inició

Carrera de solista

El último trabajo discográfico de los Red Hot Chili Peppers con Frusciante a la guitarra fue Stadium Arcadium, un disco doble publicado en el 2006, del que sobresalen temas como Dani California, Desecration Smile y Snow (Hey Oh). Esta última canción es dueña de un sonido virtuoso en donde la rapidez se complementa con una melodía pasiva, pero a la vez desenfrenada.

Frusciante se retira de los RHCP en el año 2009, buscando emprender una carrera en solitario. Ha publicado 12 discos, con canciones reflexivas y profundas como The past recedes y Going inside.

Sin embargo, con el reciente anuncio de la banda, las personas que se hicieron fanáticos de los Red Hot Chili Peppers en los últimos diez años pueden finalmente tener la esperanza de escuchar a Frusciante en la guitarra.