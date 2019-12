Tras los cuestionados comentarios que expresó ‘Doña Peta’ sobre el escándalo formado en torno a la infidelidad de Pedro Gallese, la mamá del capitán de la selección nacional decidió pronunciarse sobre las críticas que recibió.

Hace algunos días, la madre del seleccionado nacional realizó comentarios destacando las cualidades del portero de Alianza Lima y manifestó que Claudia Díaz, pareja de Gallese y madre de sus hijos, debería darle una nueva oportunidad.

“Es un chico muy bueno, muy noble, yo lo veo muy correcto. Bueno, se le chispoteó, que se va a hacer, esas cosas pasan. Hombres son hombres, que se va a hacer”, dijo en aquella oportunidad.

Luego de las declaraciones, Petronila Gonzáles fue blanco de críticas por parte de muchos usuarios en redes sociales y también por figuras de televisión. Una de sus principales detractoras fue Magaly Medina, quien tuvo duros comentarios hacia ella.

Magaly Medina

“Lamentablemente con mamás así, con mujeres así, es por lo que seguimos teniendo hombres ‘sacavuelteros’, hombres sinvergüenzas, hombres infieles”, comentó la conductora de Magaly Tv: La firme.

Doña Peta responde fuerte y claro a sus detractores

Durante una entrevista realizada por un medio local, la popular ‘Doña Peta’ fue cuestionada por los comentarios de sus detractores, especialmente por Magaly Medina, razón por la cual decidió responder y pidió respeto.

"Yo no hablo de ella. No sé por qué ella habla de mi...Cada uno tiene su idea, yo respeto las ideas de los demás. Que me respeten porque no me meto con nadie. Es mi opinión”, de esta manera la madre de Paolo decidió cerrar el tema y sostuvo sus declaraciones.