Luego de que Marisol denunciara en el programa “Magaly tv, la firme” que su aún esposo Carlos Gómez está intentando quedarse con sus bienes, la pareja del hombre compartió un controversial mensaje por medio de Facebook.

Este martes durante una entrevista en “Válgame”, la propia Marisol expuso la publicación de la joven, la cual sería una fuerte indirecta para la ‘Faraona de la cumbia’.

Marisol se quiebra en "Válgame"

“Tantos años y no lo superas, te arde porque ya no te hacen caso, reinita. Así no sea yo, así sea otra, siempre serás la traumada, entiende, no puedes obligar a que te quieran. Manipuladora. Supera que eso también da paz, distinguidísima señora", señala parte de la publicación en Facebook.

La pareja del aún esposo de Marisol Ramírez también escribió una serie de frases que estarían dirigidas a la famosa cantante de cumbia. “No llore por lo que no es suyo, nunca lo volverá a ser. Búscate otro chibolo. Ya estás vieja para hacer el ridículo. Que te voy a envidiar yo, chusca”

Marisol se refirió a estos polémicos mensajes e indicó que prefería no responder a los mismos. Además, aseguró que, tanto su aún esposo como la pareja de este piensan que los temas que canta están dedicado a ellos.

Marisol se quiebra al denunciar a su aún esposo

La cantante Marisol Ramírez se mostró muy afectada en el set de “Válgame”, pues según comentó, nunca se imagino que Carlos Gómez, su expareja y aún esposo, intentaría apropiarse de sus bienes.

“Estoy bastante desconcertada de haberme casado con ese tipo de persona. Cuando uno se enamora uno piensa que el matrimonio es para toda la vida, da todo de uno”, expresó.

“Uno cree en la persona que uno ama, y yo no puedo entender que él haya cambiado tanto para decir ‘esto me pertenece’ sabiendo que eso es fruto de mi esfuerzo y para mis hijos”, añadió, con la voz entrecortada.