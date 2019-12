Marisol se presentó este martes 17 de diciembre en “Válgame” para denunciar que Carlos Gómez, su expareja y aún esposo está intentando adueñarse de sus propiedades.

Durante la entrevista, la cantante no pudo evitar quebrarse al expresar lo indignaba que estaba por al accionar de Carlos Gómez.

La ‘Faraona de la cumbia’ reveló que una joven, quien sería la nueva pareja de su aún esposo, le envió una serie de indirectas e insultos por medio de Facebook.

Tras exponer las pruebas de la publicación, Marisol manifestó su tristeza y preocupación por la grave situación que se encuentra atravesando. “Estoy bastante desconcertada de haberme casado con ese tipo de persona. Cuando uno se enamora uno piensa que el matrimonio es para toda la vida, da todo de uno”, confesó, con la voz entrecortada.

“Uno cree en la persona que uno ama, y yo no puedo entender que él haya cambiado tanto para decir ‘esto me pertenece’ sabiendo que eso es fruto de mi esfuerzo y para mis hijos”, añadió.

Sin embargo, Marisol aseguró que no se arrepiente de haber contraído matrimonio con Carlos Gómez. “No me arrepiento, porque uno se enamora del prospecto de persona que en ese momento es, pero lo que más me duele es que se quiera adueñar de algo que es para mis hijos”, precisó, con los ojos humedecidos.