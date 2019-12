Marisol Ramírez está segura que todo lo bienes que ostenta le pertenecen y que es fruto de muchos años de arduo trabajo. La cantante, conocida como ‘La faraona’, denunció a su aún esposo y padre de su hijo, Carlos Gómez, quien le exige que le dé la mitad de todas cosas que tiene la cantante para firmarle el divorcio.

En setiembre del 2010, la artista se casó con el entonces cajero de banco, pero su matrimonio duró solo 2 años tras descubrir que le era infiel, y tuvieron un niño. Desde entonces se encuentran separados.

“Él quiere la mitad de mis cosas, todas las que me han costado mi esfuerzo y mi trabajo, yo me encuentro ofuscada por todo eso. No sé qué pasa por su cabeza, no sé quién lo estará asesorando para actuar de esa manera. Sabe muy bien que todos esos bienes me pertenecen, sabe muy bien todo lo que trabajo, el tipo de madre y persona que soy”, argumentó ‘La faraona’.

Pese a todo lo que sucedió en el pasado amoroso con el padre de su heredero, Marisol Ramírez dice que no está arrepentida de su relación.

“No me arrepiento de esa relación porque he tenido un hijo maravilloso y fui feliz en su momento. Sin embargo, él cometió el error (infidelidad) y le quiere hacer creer a la gente otras cosas, pero yo tengo testigos”, reveló.

Asimismo, aseguró que como padre está en los momentos en los que su heredero lo necesita.

“El buen padre no es el que da grandezas, sino calidad. Viene a ver a nuestro hijo cuando se acuerda, cuando se le antoja, aparece un día y cree que eso es ser buen padre”, manifestó Marisol.