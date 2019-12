A través de su cuenta oficial de Instagram, Gianella Ydoña compartió una serie de publicaciones en las que aseguró que no se divorciará de Josimar, de quien se separó hace algunos meses.

Según indicó la ex ‘Protagonista’ en una de sus historias de Instagram, ella no tiene posibilidades de separarse del salsero.

“Hoy cumplo dos años de casada. No podemos (divorciarnos)... No se puede... El matrimonio religioso no tiene divorcio y lo otro también", precisó en una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores.

En otra de sus publicaciones, Gianella Ydoña indicó que, a pesar de haber terminado su romance, continúa teniendo una buena relación con Josimar por el bien de su hijo de un año y medio. “(Nos llevamos) súper bien. (Tenemos) una bonita relación de papis”, comentó.

Por otro lado, la ex ‘Protagonista’ fue consultada sobre si existía la posibilidad de retomar su relación con el salsero. “Me gustaría volver a verte con Josimar”, le escribió un usuario de Instagram, a lo que ella respondió “¿Tanto con Josi?”. “Presiento que tú y Josimar volverán a estar juntos”, le comentó otro cibernauta, tras lo cual Gianella Ydoña colocó unas emoticones con gesto de incomodidad.

Recordemos que, en mayo del presente año, Josimar anunció, por medio de un comunicado, el fin de su matrimonio con Gianella Ydoña.

En noviembre de este año, Angye Zapata, expareja de Josimar, aseguró en el programa "Magaly tv, la firme" que el salsero le dijo que su matrimonio con Gianella Ydoña no valía nada.

Tras enterarse de estas declaraciones, la exprotagonista no se quedó callada y envió un contundente mensaje a la bailarina través de su cuenta de Instagram.

Gianella Ydoña arremete contra Angye Zapata, exbailarina de Josimar, en Instagram.

“El que mucho critica, algo de ti le pica”, es la frase que colocó Gianella Ydoña en su publicación, donde además tildó de “desubicada” a la bailarina.