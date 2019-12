La agrupación nacional City Woods viajó hasta Indonesia para grabar el videoclip de su tema “Mind in peace”. El trabajo audiovisual ya está en Youtube.

Diego Telge, líder de la banda, su guitarra acústica y su cautivador timbre de voz lo han llevado en poco tiempo a compartir escenarios con artistas internacionales y a envolver a su público con su positiva vibra y su pasión por la libertad, la paz y el mar.

El videoclip de “Mind in peace” fue filmado en la Isla de Asu a las afueras de Sumatra del Norte en Indonesia. El tamaño de esta isla es de 1 kilómetro y medio a la redonda. Cuenta con una ola perfecta (izquierda) y 40 habitantes en total y fue el escenario perfecto para que esta obra audiovisual cobrara vida.

El equipo de realización está conformado por Sebastián León (edición), Ellie Bobbie (producción) y Diego Telge (Dirección).

“Mind in peace” es la última canción del disco debut de City Woods, “Are you Living to Die?”, producida y compuesta por Diego Telge y David Chang.

Esta canción representa el lado de luz y el lado de oscuridad de las personas. Revelando que todos los seres humanos somos iguales, que estamos en el mismo barco, que juzgarnos unos a los otros no nos lleva a nada. Que podemos llevar una vida en paz si aprendemos a aceptar nuestras diferencias. Que a pesar de que a veces nos caemos, nos deprimimos y la pasamos mal, siempre podemos rescatarnos de estos malos pensamientos percibiendo lo hermoso que es estar vivo, poder sentir y poder interactuar con los diferentes elementos que la naturaleza tiene para ofrecernos.