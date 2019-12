Yuridia ataca a usuarios de Instagram por defender a su esposo

View this post on Instagram

A #Yuridia no le hizo nada de gracia el comentario que le hizo un fanático en una de sus fotos de boda, donde le dicen que #MatiasAranda ya no tendrá que preocuparse por el resto de su vida, así que molesta decidió limitar los comentarios, no sin antes dejar claro que si compartió sus fotos fue para que otros no lucren con su boda. Aunque muchos fanáticos se sintieron ofendidos por sus palabras #cantante #boda #yuridiaflowers