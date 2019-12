Cielo Torres sobre Yahaira: “Yo sí bailo, canto y hago algo que ella no puede hacer”

Cielo Torres lanzó un fuerte comentario contra Yahaira Plasencia, quien despegó a Estados Unidos junto al productor Sergio George para presentarse en concierto por primera vez.

Para la participante de “El dúo perfecto”, la cantante de salsa no gusta todo el público peruano. “Cada quien en su estilo, no quiere decir que me guste. A mí no me gusta”, arremetió.

Según Cielo Torres, el presunto romance de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán es una estrategia para promocionar su carrera musical.

“Yahaira ‘chambea’ en esto hace tiempo, definitivamente su relación sí la impulsa con los medios, porque quieren saber de ella”, aseguró la cantante de ‘Más Fuerte’

Cielo Torres.

Pero eso no fue todo. Cielo Torres marcó distancia de la popular ‘Yaha’ y sus atrevidos shows en el escenario con un fuerta crítica, allí mencionó que posee talento que carece la expareja de Jefferson Farfán.

“Yo sí bailo, canto, y es más, hago algo que ella no puede hacer, escenifico, hago escenas. Es que a veces tanto bailar te olvidas de interpretar”, señaló.

Cabe resaltar que la intérprete de ‘Y le dije no’ lució una costosa joya durante sus presentaciones en Miami, esta le habría regalado el futbolista Jefferson Farfán.