Ricardo Morán: “Parece que ser papá ha alejado a todos mis pretendientes”

El productor de “Yo Soy”, Ricardo Morán, contó que su faceta como padre le ha dado muchas satisfacciones, pero también ha hecho que le resulte mucho más difícil encontrar el amor.

Durante una entrevista, Morán aseguró que se está esforzando por convertirse en una mejor persona desde el nacimiento de sus mellizos Catalina y Emiliano. “Me obligó a ser una mejor persona. Los niños aprenden del ejemplo y no quería que conocieran a la persona que era antes. Estoy en un proceso de cambio”, indicó, en declaraciones para el diario Ojo.

Ricardo Morán quiere volver a enamorarse

Según comentó, en estos momentos le es bastante complicado encontrar una pareja, debido a que ahora debe priorizar el tiempo que dedica a sus dos hijos y a su trabajo. “Estoy completamente soltero, es más, parece que ser papá a alejado a todos los pretendientes. No es el momento para concentrarme en eso; entre mi trabajo y mis hijos, tengo bastante. Y es difícil decirle a una persona: ‘oye, ven, te invito a ser el número 3 en mi vida, después de mis hijos y mi trabajo’. Pero me encantaría enamorarme, me encantaría”, señaló el también jurado de “Yo Soy”.

Ricardo Morán confesó que es una persona bastante exigente en el amor y que ahora debe esmerarse por confiar más en la persona que esté a su lado. “Lo he sido y creo que no me ha ido bien. Tengo que confiar más y darle más independencia a cualquier persona que se quiera relacionar conmigo. Esa es mi lección, lo que tengo que aprender todavía”, expresó.

Ricardo Morán, jurado de "Yo Soy".

Ricardo Morán presenta libro “Yo soy tu padre”

En octubre de este año, Ricardo Morán presentó oficialmente su libro “Yo soy tu padre”, en el que cuenta todo lo que tuvo que pasar durante 13 largos años para lograr uno de sus más ansiados sueños: convertirse en padre.